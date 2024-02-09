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МВС: понад 800 тисяч викликів опрацювали оператори служби 112 за перші 7 місяців роботи

МВС: понад 800 тисяч викликів опрацювали оператори служби 112 за перші 7 місяців роботи

Київ • УНН

 • 114631 перегляди

За перші 7 місяців роботи українська служба екстреної допомоги 112 прийняла та обробила понад 800 тисяч дзвінків.

Понад 800 тисяч дзвінків приняла та опрацювала  Служба 112 за 7 місяців своєї роботи.  Прозвітували про роботу сервісу в пресслужбі МВС України, передає УНН.

Деталі

В міністерстві зазначили, що єдиний номер для повідомлень про надзвичайні ситуації нині доступний для жителів Києва та ще шести областей: Вінницької, Житомирської, Київської, Львівської, Черкаської та Чернігівської.

Один виклик дає можливість отримати допомогу одразу кількох служб, що значно пришвидшує процес надання допомоги. виклик дає можливість 

– зазначили в МВС.

За даними правоохоронців на гарячий номер 112 можуть також звернутися              люди з порушенням слуху чи мовлення. Поспілкуватись із працівниками екстреної служби вони можуть жестовою мовою по відеозв’язку. Фахівці 112 за цей час опрацювали близько 9 тисяч таких викликів.

До кінця цього року лінію 112 планують зробити доступною по всій території України.

Впроваджуємо європейські стандарти та дбаємо про те, аби державні послуги були максимально ефективними та безперешкодними

– додали у відомстві

До кінця 2024 року Україна має перейти на єдиний номер екстреної допомоги 11211.01.24, 17:09 • 27638 переглядiв

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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