Мужчина получил 9 лет за решеткой за брошенную в полицейского гранату в Броварах

Броварской горрайонный суд назначил наказание в виде 9 лет и 2 месяцев лишения свободы мужчине, который в мае бросил гранату в сторону правоохранителя в Броварах в Киевской области. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Сейчас приговором Броварского горрайонного суда злоумышленник приговорен к 9 годам и 2 месяцам лишения свободы - резюмировали в полиции.

Суть дела

Как напоминают правоохранители, 11 мая около 21:00 в городе Бровары полицейские получили вызов относительно хулиганских действий неизвестного.

"Когда они прибыли по указанному адресу, злоумышленник бросился бежать, полицейский начал его преследовать, тогда мужчина бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва ранения получил полицейский и сам правонарушитель. 37-летний правоохранитель получил ранения ног и левой руки. Он до сих пор находится на лечении", - отмечают правоохранители.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 348 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.