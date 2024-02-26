"Можно импортировать из Украины": Латвия в ЕС призвала к санкциям на российское зерно

Латвия на законодательном уровне ввела запрет на импорт российского зерна и призывает применить такие же европейские санкции, на фоне того, что все такие товары могут быть заменены продукцией из Украины. Об этом перед заседанием Совета ЕС на уровне министров по сельскому хозяйству и рыболовству в понедельник заявил министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе, пишет УНН.

Мы все еще просим распространить санкции на российское зерно и продовольственные товары. Латвия приняла закон, национальный закон относительно импорта из россии в Латвийскую Республику он не влияет на транзит в третьи страны, будь то стран ЕС... Но с прошлого четверга наш парламент принял закон и запретил импорт российского зерна и продовольствия в Латвийскую Республику - сказал Краузе.

"Все, что импортируется из россии, можно импортировать из Украины. И таким образом мы помогаем Украине, а не помогаем россии поддерживать военную машину", - подчеркнул латвийский министр.

Латвия первой в Евросоюзе запрещает импорт зерна из россии и беларуси