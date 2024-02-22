Латвия первой в Евросоюзе запрещает импорт зерна из россии и беларуси

Правительство Латвии 22 февраля сразу в двух чтениях приняло постановление о запрете импорта российской и белорусской сельскохозяйственной продукции как минимум до июля 2025 года. Об этом сообщает LSM, пишет УНН.

Детали

Сейм Латвии отклонил первоначальное предложение оппозиционных депутатов, которое предусматривало с 24 февраля этого года запретить поставки сельскохозяйственной и переработанной сельскохозяйственной продукции из россии и беларуси.

Зато парламент поддержал альтернативный законопроект, подготовленный Министерством сельского хозяйства и поддержанный бюджетной комиссией Сейма. За эти изменения в закон "О сельском хозяйстве и развитии села" проголосовали 69 депутатов, против - 9, воздержался - ни один.

Таким образом, Латвия стала первой страной ЕС, которая ввела ограничения на использование сельскохозяйственной продукции из россии и беларуси.

Запрет импорта будет касаться сельскохозяйственной и животноводческой продукции, которая остается в Латвии, а не той, что отправляется в другие страны-члены Европейского Союза, и будет действовать до июля 2025 года.

Правительство должно в течение 14 дней с момента вступления в силу законопроекта установить в нормативных актах перечень конкретных продуктов, которые запрещено импортировать в Латвию.

Напомним

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс поддерживает одностороннее решение Латвии запретить импорт российского зерна, не дожидаясь общего решения Европейского Союза.