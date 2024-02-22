Латвія першою в Євросоюзі забороняє імпорт зерна з росії та білорусі
Київ • УНН
Латвія стала першою країною ЄС, яка ввела обмеження на сільськогосподарську продукцію з росії та білорусі, заборонивши її імпорт до липня 2025 року.
Уряд Латвії 22 лютого одразу у двох читаннях ухвалив постанову про заборону імпорту російської та білоруської сільськогосподарської продукції щонайменше до липня 2025 року. Про це повідомляє LSM, пише УНН.
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Сейм Латвії відхилив початкову пропозицію опозиційних депутатів, яка передбачала з 24 лютого цього року заборонити постачання сільськогосподарської та переробленої сільськогосподарської продукції з росії та білорусі.
Натомість парламент підтримав альтернативний законопроект, підготовлений Міністерством сільського господарства та підтриманий бюджетною комісією Сейму. За ці зміни до закону "Про сільське господарство та розвиток села" проголосували 69 депутатів, проти – 9, утримався – жоден.
Таким чином, Латвія стала першою країною ЄС, яка запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції з росії та білорусі.
Заборона імпорту стосуватиметься сільськогосподарської та тваринницької продукції, яка залишається в Латвії, а не тієї, що відправляється до інших країн-членів Європейського Союзу, й діятиме до липня 2025 року.
Уряд повинен протягом 14 днів з моменту набуття чинності законопроєкту встановити в нормативних актах перелік конкретних продуктів, які заборонено імпортувати до Латвії.
Нагадаємо
Президент Латвії Едгар Рінкевичс підтримує одностороннє рішення Латвії заборонити імпорт російського зерна, не чекаючи спільного рішення Європейського Союзу.