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Президент Латвії підтримує одностороннє рішення заборонити імпорт російського зерна до країни, не чекаючи європейських санкцій

Президент Латвії підтримує одностороннє рішення заборонити імпорт російського зерна до країни, не чекаючи європейських санкцій

Київ • УНН

 • 28449 перегляди

Президент Латвії Едгар Рінкевичс підтримує односторонню заборону на імпорт російського зерна. Це рішення розглядається, як спосіб протистояти використанню росією продовольства у якості гібридної зброї.

Президент Латвії Едгар Рінкевичс підтримує одностороннє рішення Латвії заборонити імпорт російського зерна, не чекаючи спільного рішення Європейського Союзу. Як пише УНН, про це агентству LETA заявив радник президента Мартіньш Дрегеріс.

Деталі

Під час прес-конференції президент Латвії прокоментував питання імпорту російського зерна.

Такий спосіб торгівлі підтримує російську військову машину і впливає на наших фермерів. Ми можемо пред'явити документи про те, що це російське зерно, але очевидно, що частина його була вкрадена з української території, яка зараз тимчасово окупована Росією

- сказав Рінкевичс.

Він зазначив, що велика кількість країн ЄС не хочуть перешкоджати торгівлі з Росією, наприклад, добривами, продуктами харчування всіх видів, зерном, тому важко включити заборону на імпорт зерна в санкційний список.

За його даними, Латвія імпортувала російських товарів на 280 млн євро, Естонія - на 34 млн євро, Литва - на 123 млн євро, а Польща - на 221 млн євро. Рінкевичс підкреслив, що якщо подивитися на обсяги торгівлі, то проглядається загрозлива тенденція - обхід санкцій за допомогою третіх країн. Він не назвав, які це країни, але зазначив, що один громадянин такої країни почав купувати по декілька штук техніки. Президент підкреслив, що країни Балтії активно вирішують це питання, але триває складна дискусія з європейськими партнерами.

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Він також підкреслив, що Росія використовує продовольство і добрива як гібридну зброю. В уряді Латвії триває процес розрахунку впливу російських зернових на Латвію. Очікується, що вони будуть представлені МЗС найближчим часом.

Контекст

За даними Міністерства сільського господарства, Латвія є другим за величиною імпортером російської сільськогосподарської та харчової продукції в ЄС після Іспанії. У січні-жовтні 2023 року Латвія імпортувала з Росії 12% від загальної вартості імпорту ЄС, посівши друге місце серед країн-членів ЄС.

Водночас, заборона на імпорт і транзит російського зерна може призвести до втрати 100 мільйонів євро для портової та залізничної галузей Латвії.

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