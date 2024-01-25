Президент Латвии поддерживает одностороннее решение запретить импорт российского зерна в страну, не дожидаясь европейских санкций

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс поддерживает одностороннее решение Латвии запретить импорт российского зерна, не дожидаясь общего решения Европейского Союза. Как пишет УНН, об этом агентству LETA заявил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Детали

Во время пресс-конференции президент Латвии прокомментировал вопрос импорта российского зерна.

Такой способ торговли поддерживает российскую военную машину и влияет на наших фермеров. Мы можем предъявить документы о том, что это российское зерно, но очевидно, что часть его была украдена с украинской территории, которая сейчас временно оккупирована россией - сказал Ринкевичс.

Он отметил, что большое количество стран ЕС не хотят препятствовать торговле с россией, например, удобрениями, продуктами питания всех видов, зерном, поэтому трудно включить запрет на импорт зерна в санкционный список.

По его данным, Латвия импортировала российских товаров на 280 млн евро, Эстония - на 34 млн евро, Литва - на 123 млн евро, а Польша - на 221 млн евро. Ринкевичс подчеркнул, что если посмотреть на объемы торговли, то просматривается угрожающая тенденция - обход санкций с помощью третьих стран. Он не назвал, какие это страны, но отметил, что один гражданин такой страны начал покупать по несколько штук техники. Президент подчеркнул, что страны Балтии активно решают этот вопрос, но продолжается сложная дискуссия с европейскими партнерами.

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Он также подчеркнул, что россия использует продовольствие и удобрения как гибридное оружие. В правительстве Латвии продолжается процесс расчета влияния российских зерновых на Латвию. Ожидается, что они будут представлены МИД в ближайшее время.

Контекст

По данным Министерства сельского хозяйства, Латвия является вторым по величине импортером российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в ЕС после Испании. В январе-октябре 2023 года Латвия импортировала из россии 12% от общей стоимости импорта ЕС, заняв второе место среди стран-членов ЕС.

В то же время, запрет на импорт и транзит российского зерна может привести к потере 100 миллионов евро для портовой и железнодорожной отраслей Латвии.

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