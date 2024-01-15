Пять стран ЕС требуют от Еврокомиссии ввести пошлину на украинское зерно

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  172932 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  242092 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  240594 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  215536 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  206168 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  187190 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157413 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  133138 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142723 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Пять стран ЕС требуют от Еврокомиссии ввести пошлину на украинское зерно

Пять стран ЕС - Болгария, Польша, Венгрия, Румыния и Словакия - призвали Европейскую комиссию ввести таможенные пошлины на украинский сельскохозяйственный экспорт, утверждая, что он подрывает местные рынки. Они также попросили Комиссию проверить, соответствуют ли украинские стандарты производства стандартам ЕС.

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Пять стран ЕС требуют от Еврокомиссии ввести пошлину на украинское зерно

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации. Существует потенциальная угроза применения авиационных боеприпасов.

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В Херсоне прогремели взрывы

Канада подготовила и передала Украине документ о соглашении по безопасности - госпожа посол

Канада представила Украине проект соглашения о гарантиях безопасности, сообщила посол Канады в Украине Натали Цмок. Пакт, поддержанный G7, имеет целью предоставить Украине долгосрочную поддержку и гарантии безопасности.

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Российские оккупанты обстреляли Белозерскую громаду на Херсонщине, в результате чего загорелся жилой дом. Несмотря на угрозу повторного обстрела, пожарные ликвидировали пожар.

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Херсонщина: армейцы рф атаковали Белозерскую громаду, вспыхнул многоквартирный дом

В Киеве трагически погиб сын бывшего главы Черновицкой ОГА

Сын Михаила Романива, бывшего председателя Черновицкой областной государственной администрации, трагически погиб в столице. Сейчас подробности гибели неизвестны.

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В Киеве трагически погиб сын бывшего главы Черновицкой ОГА

Новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Раду через несколько недель - Минобороны

Доработанный законопроект о мобилизации, который имеет целью предоставить отдых тем, кто воюет на фронте с 2022 года, и обеспечить систему замены, будет подан в Верховную Раду через несколько недель, сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

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Новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Раду через несколько недель - Минобороны

В Давосе украинская делегация провела встречи с представителями государств Азии, Африки, Латинской Америки и Океании: о чем говорили

На мирных встречах в Давосе украинская делегация провела дискуссии с представителями более 50 стран и международных организаций. Переговоры были сосредоточены на имплементации украинской формулы мира, глобальной безопасности, продовольственной безопасности и двустороннем сотрудничестве.

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В Давосе украинская делегация провела встречи с представителями государств Азии, Африки, Латинской Америки и Океании: о чем говорили

Генштаб: российские войска продолжают наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях

На этой неделе на украинском фронте произошло 56 боевых столкновений, россияне активно наступали на Лиман, Авдеевку и Марьинку. Силы обороны отбили многочисленные атаки и нанесли ущерб вражеским позициям и технике.

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Генштаб: российские войска продолжают наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях

Рада в ближайшие дни будет работать без отопления - нардеп

Верховная Рада Украины будет работать без отопления из-за аварии на трубопроводе, предупредил народный депутат Ярослав Железняк.

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Рада в ближайшие дни будет работать без отопления - нардеп

Залужный и Браун обсудили текущую ситуацию на фронте и согласовали вопросы, представляющие взаимный стратегический интерес

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный проинформировал Председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна о ситуации на поле боя и обменялся мнениями относительно взаимного стратегического интереса. Залужный поблагодарил США за поддержку в борьбе с россией.

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Залужный и Браун обсудили текущую ситуацию на фронте и согласовали вопросы, представляющие взаимный стратегический интерес