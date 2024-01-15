Пять стран ЕС требуют от Еврокомиссии ввести пошлину на украинское зерно

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии написали письмо Европейской комиссии, в котором они представили изменения динамики экспорта украинской продукции в Европейский Союз и потери рынков их стран. Об этом сообщили на сайте Министерства сельского хозяйства Венгрии, передает УНН.

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Отмечается, что в последние годы, кроме вызовов, вызванных высокими затратами на производство, повышением ценовых и прибыльных рисков, а также неблагоприятными климатическими условиями, рост экспорта из Украины вызывает все более серьезное беспокойство аграриев.

Основной причиной этого является то, что украинская сельскохозяйственная продукция, которая является более дешевой из-за различных стандартов производства и размера фермы, вытесняет ее с традиционных экспортных рынков.

Это, вместе с изменениями, внесенными новой политикой ЕС, является серьезным бременем для сельскохозяйственного производства говорится в сообщении.

Уточняется, что пять приграничных стран являются государствами-членами ЕС, которые могут производить значительно больше пшеницы и кукурузы, чем им нужно, поэтому вклад их фермеров в европейскую продовольственную безопасность и стратегическую автономию ЕС является важным.

Именно поэтому Брюссель должен ввести меры, которые будут защищать рынки государств-членов, граничащих с Украиной, и одновременно предоставят им возможность использовать свой экспортный потенциал. Одной из таких возможностей может быть введение таможенных пошлин на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию отметили в заметке министры сельского хозяйства.

Общая позиция пяти стран заключается в том, чтобы украинский аграрный экспорт не мог негативно влиять на европейский аграрный рынок. Брюссель, по мнению министров, также должен убедиться, что он последовательно придерживается сельскохозяйственных стандартов для всех продуктов, которые предлагаются европейским потребителям.

Мы призываем комитет доложить о том, насколько производственные стандарты Украины соответствуют стандартам сельскохозяйственного производства ЕС призывали министры.

Отмечается, что интересы венгерских фермеров будут защищены всеми способами от украинских демпинговых товаров и сельскохозяйственной продукции.

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