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П’ять країн ЄС вимагають від Єврокомісії запровадити мито на українське зерно

П’ять країн ЄС вимагають від Єврокомісії запровадити мито на українське зерно

Київ • УНН

 • 78592 перегляди

П'ять країн ЄС - Болгарія, Польща, Угорщина, Румунія та Словаччина - закликали Європейську комісію запровадити митні збори на український сільськогосподарський експорт, стверджуючи, що він підриває місцеві ринки. Вони також попросили Комісію перевірити, чи відповідають українські стандарти виробництва стандартам ЄС.

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини написали лист Європейській комісії, у якому вони представили зміни динаміки експорту української продукції до Європейського Союзу та втрати ринків їхніх країн. Про це повідомили на сайті Міністерства сільського господарства Угорщини, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що останніми роками, окрім викликів, спричинених високими витратами на виробництво, підвищенням цінових і прибуткових ризиків, а також несприятливими кліматичними умовами, зростання експорту з України викликає дедалі серйозніше занепокоєння аграріїв.

Основною причиною цього є те, що українська сільськогосподарська продукція, яка є дешевшою через різні стандарти виробництва та розмір ферми, витісняє її з традиційних експортних ринків.

Це, разом зі змінами, внесеними новою політикою ЄС, є серйозним тягарем для сільськогосподарського виробництва

йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що п’ять прикордонних країн є державами-членами ЄС, які можуть виробляти значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм потрібно, тому внесок їхніх фермерів у європейську продовольчу безпеку та стратегічну автономію ЄС є важливим.

Саме тому Брюссель повинен запровадити заходи, які захищатимуть ринки держав-членів, які межують з Україною, і водночас нададуть їм можливість використовувати свій експортний потенціал. Однією з таких можливостей може бути запровадження митних зборів на найбільш чутливу сільськогосподарську продукцію

відзначили у дописі міністри сільського господарства.

Спільна позиція п'яти країн полягає в тому, щоб український аграрний експорт не міг негативно впливати на європейський аграрний ринок. Брюссель, на думку міністрів, також має переконатися, що він послідовно дотримується сільськогосподарських стандартів для всіх продуктів, які пропонуються європейським споживачам.

Ми закликаємо комітет доповісти про те, наскільки виробничі стандарти України відповідають стандартам сільськогосподарського виробництва ЄС

закликали міністри.

Наголошується, що інтереси угорських фермерів будуть захищені всіма способами від українських демпінгових товарів і сільськогосподарської продукції.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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