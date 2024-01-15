П’ять країн ЄС вимагають від Єврокомісії запровадити мито на українське зерно

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини написали лист Європейській комісії, у якому вони представили зміни динаміки експорту української продукції до Європейського Союзу та втрати ринків їхніх країн. Про це повідомили на сайті Міністерства сільського господарства Угорщини, передає УНН.

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Зазначається, що останніми роками, окрім викликів, спричинених високими витратами на виробництво, підвищенням цінових і прибуткових ризиків, а також несприятливими кліматичними умовами, зростання експорту з України викликає дедалі серйозніше занепокоєння аграріїв.

Основною причиною цього є те, що українська сільськогосподарська продукція, яка є дешевшою через різні стандарти виробництва та розмір ферми, витісняє її з традиційних експортних ринків.

Це, разом зі змінами, внесеними новою політикою ЄС, є серйозним тягарем для сільськогосподарського виробництва

Уточнюється, що п’ять прикордонних країн є державами-членами ЄС, які можуть виробляти значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм потрібно, тому внесок їхніх фермерів у європейську продовольчу безпеку та стратегічну автономію ЄС є важливим.

Саме тому Брюссель повинен запровадити заходи, які захищатимуть ринки держав-членів, які межують з Україною, і водночас нададуть їм можливість використовувати свій експортний потенціал. Однією з таких можливостей може бути запровадження митних зборів на найбільш чутливу сільськогосподарську продукцію