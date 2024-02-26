"Можна імпортувати з України": Латвія у ЄС закликала до санкцій на російське зерно
Київ • УНН
Латвія заборонила імпорт російського зерна на законодавчому рівні і закликала до аналогічних санкцій з боку ЄС, оскільки українське зерно може замінити російський імпорт.
Латвія на законодавчому рівні ввела заборону на імпорт російського зерна та закликає застосувати такі ж європейські санкції, на тлі того, що всі такі товари можуть бути замінена продукцією з України. Про це перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів із сільського господарства й рибальства у понеділок заявив міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе, пише УНН.
Ми все ще просимо поширити санкції на російське зерно і продовольчі товари. Латвія ухвалила закон, її національний закон щодо імпорту з росії до Латвійської Республіки він не впливає на транзит до третіх країн, чи-то країн ЄС... Але з минулого четверга наш парламент ухвалив закон і заборонив імпорт російського зерна та продовольства до Латвійської Республіки
"Усе, що імпортується з росії, можна імпортувати з України. І таким чином ми допомагаємо Україні, а не допомагаємо росії підтримувати воєнну машину", - наголосив латвійський міністр.
Латвія першою в Євросоюзі забороняє імпорт зерна з росії та білорусі22.02.24, 17:54 • 24636 переглядiв