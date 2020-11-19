Минздрав назвал регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

КИЕВ. 19 ноября. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и в Днепропетровской области - в каждом из регионов снова по более чем тысячи случаев, как и днем ранее. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает УНН.