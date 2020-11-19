Минздрав назвал регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и в Днепропетровской области - в каждом из регионов снова по более чем тысячи случаев, как и днем ранее. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях", - сообщил глава Минздрава.
В общем заболеваемость по областям и в Киеве выглядит следующим образом:
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- Киев - 55203 (+1 348 за сутки)
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- Винницкая - 14532 (+226)
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- Волынская - 20150 (+502)
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- Днепропетровск - 25028 (+1 128)
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- Донецк - 18790 (+533)
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- Житомирская - 24 542 (+554)
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- Закарпатская - 20 463 (+317)
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- Запорожская - 21481 (+748)
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- Ивано-Франковск - 30091 (+549)
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- Киевская - 27347 (+786)
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- Кировоградская - 3931 (+113)
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- Луганская - 5385 (+99)
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- Львовская - 39229 (+652)
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- Николаевская - 13769 (+375)
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- Одесская - 35 440 (+634)
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- Полтавская - 16935 (+517)
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- Ровенская - 26442 (+538)
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- Сумская - 20124 (610)
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- Тернопольская - 24552 (+310)
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- Харьковская - 49618 (+551)
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- Херсонская - 7946 (+322)
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- Хмельницкая - 24485 (+533)
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- Черкасская - 15 759 (+726)
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- Черновицкая - 29 612 (+486)
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- Черниговская - 12 656 (+200)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Между тем, в Украине на 19 ноября зафиксировано уже 583 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 13 тысяч, абсолютный антирекорд для страны. В общем от болезни уже выздоровели 266 479 человек, летальных случаев - 10 369.
Добавим, в мире по состоянию на утро четверга, 19 ноября, COVID-19 заболело уже 56,1 млн человек, из них выздоровели 36,1 млн. Количество умерших возросло до 1,3 миллиона.
Согласно данным Worldmeter, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.