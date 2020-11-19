МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях", - повідомив голова МОЗ.

Так, загалом захворюваність по областях і у Києві виглядає наступним чином:



Київ – 55 203 ( +1 348 за добу)

за добу)

Вінницька – 14 532 (+226)



Волинська – 20 150 (+502)



Дніпропетровська – 25 028 ( +1 128 )

)

Донецька – 18 790 (+533)



Житомирська – 24 542 (+554)



Закарпатська – 20 463 (+317)



Запорізька – 21 481 ( +748 )

)

Івано-Франківська – 30 091 (+549)



Київська – 27 347 ( +786 )

)

Кіровоградська – 3 931 (+113)



Луганська – 5 385 (+99)



Львівська – 39 229 (+652)



Миколаївська – 13 769 (+375)



Одеська – 35 440 (+634)



Полтавська – 16 935 (+517)



Рівненська – 26 442 (+538)



Сумська – 20 124 (+610)



Тернопільська – 24 552 (+310)



Харківська – 49 618 (+551)



Херсонська – 7 946 (+322)



Хмельницька – 24 485 (+533)



Черкаська – 15 759 ( +726 )

)

Чернівецька – 29 612 (+486)



Чернігівська – 12 656 (+200)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Тим часом, в Україні на 19 листопада зафіксовано вже 583 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - вперше понад 13 тисяч, абсолютний антирекорд для країни. Загалом від хвороби вже одужало 266 479 осіб, летальних випадків – 10 369.

Додамо, у світі станом на ранок четверга, 19 листопада, COVID-19 захворіло вже 56,1 млн людей, з них одужало 36,1 млн. Кількість померлих зросла до 1,3 мільйона.

Згідно з даними Worldmeter, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.