МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та на Дніпропетровщині - у кожному з регіонів знову по більш ніж тисячі випадків, як і днем раніше. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, передає УНН.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях", - повідомив голова МОЗ.
Так, загалом захворюваність по областях і у Києві виглядає наступним чином:
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- Київ – 55 203 (+1 348 за добу)
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- Вінницька – 14 532 (+226)
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- Волинська – 20 150 (+502)
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- Дніпропетровська – 25 028 (+1 128)
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- Донецька – 18 790 (+533)
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- Житомирська – 24 542 (+554)
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- Закарпатська – 20 463 (+317)
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- Запорізька – 21 481 (+748)
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- Івано-Франківська – 30 091 (+549)
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- Київська – 27 347 (+786)
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- Кіровоградська – 3 931 (+113)
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- Луганська – 5 385 (+99)
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- Львівська – 39 229 (+652)
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- Миколаївська – 13 769 (+375)
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- Одеська – 35 440 (+634)
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- Полтавська – 16 935 (+517)
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- Рівненська – 26 442 (+538)
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- Сумська – 20 124 (+610)
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- Тернопільська – 24 552 (+310)
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- Харківська – 49 618 (+551)
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- Херсонська – 7 946 (+322)
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- Хмельницька – 24 485 (+533)
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- Черкаська – 15 759 (+726)
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- Чернівецька – 29 612 (+486)
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- Чернігівська – 12 656 (+200)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Тим часом, в Україні на 19 листопада зафіксовано вже 583 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - вперше понад 13 тисяч, абсолютний антирекорд для країни. Загалом від хвороби вже одужало 266 479 осіб, летальних випадків – 10 369.
Додамо, у світі станом на ранок четверга, 19 листопада, COVID-19 захворіло вже 56,1 млн людей, з них одужало 36,1 млн. Кількість померлих зросла до 1,3 мільйона.
Згідно з даними Worldmeter, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.
У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.
На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.