Минздрав "на пальцах" объяснил, почему нужен карантин

"Есть определенные законы эпидемиологии - это теория механизма передачи. Эпидемический процесс возникает и поддерживается только при условии совместных действий трех первичных движущих сил или звеньев эпидемической цепи. Первое - это источник инфекции, второе - осуществление механизма передачи инфекции самого возбудителя, и третье - восприимчивость населения к этой инфекции. Простые меры карантина и личной защиты в состоянии прервать эпидемическую цепочку. Нам, к сожалению, нечем лечить коронавирусную инфекцию. По сей день в мире не найдено единого эффективного препарата, который имеет специфическое противовирусное этиотропное действие. Поэтому мы должны влиять на эпидемиологическую цепочку", - сказала Мыкычак.

Она напомнила, что в течение нескольких лет "по меньшей мере двумя правительствами были приняты все меры для того, чтобы ликвидировать эпидемиологическую службу" - как следствие, на сегодня эпидемиологи остались только в лабораторных центрах, и есть небольшая часть эпидемиологов, работающих госпитальными эпидемиологами.

"Поэтому, здесь фактически мы бессильны перед вирусом. Но крайне важно то, что мы можем влиять на распространение, передачу возбудителя от человека к человеку", - отметила заместитель министра.

Она в очередной раз призвала придерживаться противоэпидемических мероприятий - мыть руки, правильно носить маски, сохранять дистанцию, не посещать массовые мероприятия и тому подобное.

Напомним, в Украине на 8 часов 16 ноября зафиксировано уже 545 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - меньше 10 тысяч, традиционное сокращение заболеваемости после выходных.

Добавим, в последнее время Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавируса чуть ли не каждый день, показатель превысил 12 тысяч в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.