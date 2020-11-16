МОЗ "на пальцях" пояснило, чому потрібен карантин

“Є певні закони епідеміології — це теорія механізму передачі. Епідемічних процес виникає і підтримується тільки за умови спільних дій трьох первинних рушійних сил або ланок епідемічного ланцюга. Перша — це джерело інфекції, друге — здійснення механізму передачі інфекції самого збудника, і третє — сприйнятливість населення до цієї інфекції. Прості заходи карантину і особистого захисту в стані перервати епідемічний ланцюжок. Ми, на превеликий жаль, не маємо чим лікувати коронавірусну інфекцію. Донині в світі не знайдено єдиного ефективного препарату, який має специфічну противірусну етіотропну дію. Тому ми маємо впливати на епідеміологічний ланцюжок”, — сказала Микичак.

Вона нагадала, що впродовж кількох років “щонайменше двома урядами було вжито всіх заходів для того, щоб ліквідувати епідеміологічну службу” — як наслідок, на сьогодні епідеміологи залишилися лише в лабораторних центрах, і є невелика частина епідеміологів, які працюють госпітальними епідеміологами.

“Тому, тут фактично ми безсилі перед вірусом. Але вкрай важливо те, що ми можемо впливати на поширення, передачу збудника від однієї людини до іншої”, — зазначила заступниця міністра.

Вона вчергове закликала дотримуватись протиепідемічних заходів — мити руки, правильно носити маски, зберігати дистанцію, не відвідувати масові заходи тощо.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 16 листопада зафіксовано вже 545 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — менше 10 тисяч, традиційне скорочення захворюваності після вихідних.

Додамо, останнім часом Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом мало не щодня, тоді показник перевищив 12 тисяч за добу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Низка обласних центрів виступили проти такого рішення, як і представники бізнесу.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.