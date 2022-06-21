москва вызовет посла ЕС из-за введенных Литвой транзитных ограничений

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. МИД россии вызовет посла Европейского Союза в москве Маркуса Эдерера, потому что Литва запретила транзит подсанкционных товаров через Калининград. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Насколько мне известно, завтра Маркуса Эдерера, посла Европейского Союза в россии, вызовут в министерство иностранных дел (...) ему расскажут о соответствующих условиях,, связанных с этим", – рассказал губернатор Калининграда Антон Алиханов.

Официального подтверждения со стороны МИД россии по поводу вызова не было, пишет Reuters.

Контекст

В рамках санкций ЕС Вильнюс запретил транзит товаров через территорию Литвы в и из российского Калининграда.

Глава комиссии совета федерации по защите суверенитета Андрей Климов ранее заявил, что ЕС нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, иначе в россии будут "развязаны руки" на решение вопроса транзита любыми способами.

По его словам, это “прямая агрессия, заставляющая прибегнуть к самозащите”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал позицию Литвы об остановке грузового транзита в Калининград. 

Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал страны Запада не идти на уступки россии.

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