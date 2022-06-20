росія не має права загрожувати Литві: Кулеба підтримав рішення Вільнюса про транзит до Калінінграду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав позицію Литви про зупинення вантажного транзиту в Калінінградську область росії, пише УНН.
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“росія не має права загрожувати Литві. Москва сама винна в наслідках свого неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. Ми високо оцінюємо принципову позицію Литви і твердо підтримуємо наших литовських друзів”, — написав міністр у Twitter.
Контекст
Литовські залізниці припиняють транзит низки російських товарів, що потрапили під санкції Європейського союзу, у Калінінград.
Голова комісії ради федерації з захисту суверенітету Андрій Клімов раніше заявив, що ЄС потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, інакше у росії будуть “розв'язані руки” на вирішення питання транзиту будь-якими способами.
За його словами, це “пряма агресія, що змушує вдатися до самозахисту”.