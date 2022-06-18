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Литва прекращает транзит ряда грузов из рф в Калининград

Литва прекращает транзит ряда грузов из рф в Калининград

Киев • УНН

 • 240765 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Литовские железные дороги с субботы перестанут производить транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Европейского союза, в Калининград. Об этом в пятницу заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, опубликовав письмо от литовцев, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Из официального письма литовской грузовой железнодорожной компании LTG Cargo следует, что компания получила разъяснение Европейской комиссии, согласно которым, даже если подсанкционные товары и грузы идут из одной части россии в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно должна быть запрещена.

Предварительно запрет коснется 40-50% номенклатуры товаров, ранее перевозившихся между эксклавом и остальной россией. Среди наиболее распространенных грузов – стройматериалы, цемент и металлы. Чтобы компенсировать отсутствие коммерческого железнодорожного сообщения, в рф могут заняться поиском дополнительных судов, которые будут курсировать между Усть-Лугой в Ленинградской области и портами Калининградской области.

Напомним 

Литва передала Украине бронетранспортеры М113. Украинские военные уже используют их на передовой.

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