Вже на передовій: Литва передала Україні бронетранспортери М113

"M113 вже вийшли на поле бою в Україні, щоб захистити життя українських солдатів", – написав Анушаускас.

M113 already reached the battlefield in to protect the lives of Ukrainian soldiers. #РазомДоПеремоги pic.twitter.com/2T3QoUR2dy

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 16, 2022

Міністерство оборони Литви повідомило, що загальні обсяги наданої Україні допомоги сягнули 115 млн євро. Крайній раз передали 10 вантажівок та 10 позашляховиків.

Lithuania has been firmly and consistently supporting

Ukraine in its fight against Russia’s aggression in all possible ways, including military, financial, humanitarian and any other assistance. #StandWithUkraine pic.twitter.com/aaLKi128FM

— Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) June 15, 2022

2 червня міністр оборони Литви повідомив, що Туреччина безоплатно передасть українським військовим безпілотник "Байрактар", на який збирали гроші литовці.

Журналіст з Литви Андрюс Тапінас написав, що Україна отримає від литовських друзів 110 потужних антидронових гармат EDM4S "Sky wipers".

14 червня міністерство оборони Литви заявило, що передасть Україні боєприпаси для ударного безпілотника "Bayraktar TB2".