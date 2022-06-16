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Вже на передовій: Литва передала Україні бронетранспортери М113

Вже на передовій: Литва передала Україні бронетранспортери М113

Київ • УНН

 • 113626 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Литва передала Україні бронетранспортери М113. Українські військові вже застосовують їх на передовій. Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає УНН.

Цитата

"M113 вже вийшли на поле бою в Україні, щоб захистити життя українських солдатів", – написав Анушаускас.

 M113 already reached the battlefield in  to protect the lives of Ukrainian soldiers. #РазомДоПеремоги pic.twitter.com/2T3QoUR2dy

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 16, 2022

Деталі

Міністерство оборони Литви повідомило, що загальні обсяги наданої Україні допомоги сягнули 115 млн євро. Крайній раз передали 10 вантажівок та 10 позашляховиків.

 Lithuania has been firmly and consistently supporting
 Ukraine in its fight against Russia’s aggression in all possible ways, including military, financial, humanitarian and any other assistance. #StandWithUkraine pic.twitter.com/aaLKi128FM

— Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) June 15, 2022

Нагадаємо

2 червня міністр оборони Литви повідомив, що Туреччина безоплатно передасть українським військовим безпілотник "Байрактар", на який збирали гроші литовці.

Журналіст з Литви Андрюс Тапінас написав, що Україна отримає від литовських друзів 110 потужних антидронових гармат EDM4S "Sky wipers".

14 червня міністерство оборони Литви заявило, що передасть Україні боєприпаси для ударного безпілотника "Bayraktar TB2".

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