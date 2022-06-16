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Уже на передовой: Литва передала Украине бронетранспортеры М113

Уже на передовой: Литва передала Украине бронетранспортеры М113

Киев • УНН

 • 113622 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Литва передала Украине бронетранспортеры М113. Украинские военные уже используют их на передовой. Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает УНН.

Цитата

"M113 уже вышли на поле боя в Украине, чтобы защитить жизнь украинских солдат", – написал Анушаускас.

 M113 already reached the battlefield in  для защиты территорий российских союзников. #ИтогоПобеды pic.twitter.com/2T3QoUR2dy

—Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 16, 2022

Детали

Министерство обороны Литвы сообщило, что общие объемы оказанной Украине помощи достигли 115 млн евро. В последний раз передали 10 грузовиков и 10 внедорожников.

 Lithuania has been firmly and consistently supporting
 Ukraine в его борьбе с Россией’s aggression в all possible ways, включая military, financial, humanitarian и any other assistance. #StandWithUkrainepic.twitter.com/aaLKi128FM

—Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) June 15, 2022

Напомним

2 июня министр обороны Литвы сообщил, что Турция безвозмездно передаст украинским военным беспилотник "Байрактар", на который собирали деньги литовцы.

Журналист из Литвы Андрюс Тапинас написал, что Украина получит от литовских друзей 110 мощных антидроновых пушек EDM4S "Sky wipers".

14 июня министерство обороны Литвы заявило, что передаст Украине боеприпасы для ударного беспилотника "Bayraktar TB2".

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