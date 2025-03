Уже на передовой: Литва передала Украине бронетранспортеры М113

Цитата

"M113 уже вышли на поле боя в Украине, чтобы защитить жизнь украинских солдат", – написал Анушаускас.

M113 already reached the battlefield in для защиты территорий российских союзников. #ИтогоПобеды pic.twitter.com/2T3QoUR2dy

—Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 16, 2022

Детали

Министерство обороны Литвы сообщило, что общие объемы оказанной Украине помощи достигли 115 млн евро. В последний раз передали 10 грузовиков и 10 внедорожников.

Lithuania has been firmly and consistently supporting

Ukraine в его борьбе с Россией’s aggression в all possible ways, включая military, financial, humanitarian и any other assistance. #StandWithUkrainepic.twitter.com/aaLKi128FM

—Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) June 15, 2022

Напомним

2 июня министр обороны Литвы сообщил, что Турция безвозмездно передаст украинским военным беспилотник "Байрактар", на который собирали деньги литовцы.

Журналист из Литвы Андрюс Тапинас написал, что Украина получит от литовских друзей 110 мощных антидроновых пушек EDM4S "Sky wipers".

14 июня министерство обороны Литвы заявило, что передаст Украине боеприпасы для ударного беспилотника "Bayraktar TB2".