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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Литва припиняє транзит низки вантажів з рф до Калінінграда

Литва припиняє транзит низки вантажів з рф до Калінінграда

Київ • УНН

 • 240773 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Литовські залізниці з суботи перестануть здійснювати транзит низки російських товарів, які потрапили під санкції Європейського союзу, до Калінінграда. Про це в п'ятницю заявив губернатор Калінінградської області Антон Аліханов, опублікувавши листа від литовців, передає УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

З офіційного листа литовської вантажної залізничної компанії LTG Cargo випливає, що компанія отримала роз'яснення Європейської комісії, згідно з якими, навіть якщо підсанкційні товари та вантажі йдуть з однієї частини росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно має бути заборонено.

Попередньо заборона торкнеться 40-50% номенклатури товарів, які раніше перевозилися між ексклавом і рештою росії. Серед найпоширеніших вантажів - будматеріали, цемент і метали. Щоб компенсувати відсутність комерційного залізничного сполучення, у рф можуть зайнятися пошуком додаткових суден, які курсуватимуть між Усть-Лугою в Ленінградській області і портами Калінінградської області.

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