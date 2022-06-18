Литва припиняє транзит низки вантажів з рф до Калінінграда

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З офіційного листа литовської вантажної залізничної компанії LTG Cargo випливає, що компанія отримала роз'яснення Європейської комісії, згідно з якими, навіть якщо підсанкційні товари та вантажі йдуть з однієї частини росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно має бути заборонено.

Попередньо заборона торкнеться 40-50% номенклатури товарів, які раніше перевозилися між ексклавом і рештою росії. Серед найпоширеніших вантажів - будматеріали, цемент і метали. Щоб компенсувати відсутність комерційного залізничного сполучення, у рф можуть зайнятися пошуком додаткових суден, які курсуватимуть між Усть-Лугою в Ленінградській області і портами Калінінградської області.

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