москва викличе посла ЄС через запроваджені Литвою транзитні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. МЗС росії викличе посла Європейського Союзу в москві Маркуса Едерера, тому що Литва заборонила транзит підсанкційних товарів через Калінінград. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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"Наскільки мені відомо, завтра Маркуса Едерера, посла Європейського Союзу в росії, викличуть у міністерство закордонних справ (...) йому повідомлять про відповідні умови, пов'язані із цим",– розповів губернатор Калінінграду Антон Аліханов.
Офіційного підтвердження з боку МЗС росії щодо виклику не було, пише Reuters.
Контекст
У рамках санкцій ЄС Вільнюс заборонив транзит товарів через територію Литви до та з російського Калінінграда.
Голова комісії ради федерації з захисту суверенітету Андрій Клімов раніше заявив, що ЄС потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, інакше в росії будуть “розв'язані руки” на вирішення питання транзиту будь-якими способами.
За його словами, це “пряма агресія, що змушує вдатися до самозахисту”.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав позицію Литви про зупинення вантажного транзиту до Калінінграду.
Згодом очільник офісу президента України Андрій Єрмак закликав країни Заходу не йти на поступки росії.