Спроби кремля погрожувати Литві - це виклик для ЄС та НАТО: в ОП закликали не йти на поступки рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Очільник офісу Президента України Андрій Єрмак закликав країни Заходу зберегти стійку позицію і не йти на поступки рф у питаннях санкцій та обмежень транзиту вантажів до Калінінграду. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“Спроби кремля погрожувати Литві — це виклик для ЄС та НАТО. Зараз важливо зберегти стійку позицію і не йти на поступки рф у питаннях санкцій та обмежень транзиту вантажів з рф до Калінінграду”, — написав Єрмак.
На його думку, будь-яка поступка сприйматиметься росією як слабкість.
Контекст
Литовські залізниці припиняють транзит низки російських товарів, що потрапили під санкції Європейського союзу, у Калінінград.
Голова комісії ради федерації з захисту суверенітету Андрій Клімов раніше заявив, що ЄС потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, інакше у росії будуть “розв’язані руки” на вирішення питання транзиту будь-якими способами.
За його словами, це “пряма агресія, що змушує вдатися до самозахисту”.
Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав позицію Литви про зупинення вантажного транзиту в Калінінградську область росії.