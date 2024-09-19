москва может выйти на готовность для удара по Балтии до 2030 года - руководитель ЦПД СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко предупредил о возможном выходе москвы на готовность для удара по Балтии к 2030 году, пишет УНН.

Детали

"При нынешней ситуации и росте сотрудничества рф с Китаем, Ираном и КНДР, москва может выйти на готовность для удара по странам Балтии до 2030 года", - написал в четверг в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Он указал, что "ключевым вопросом для рф является полноценная перестройка экономики под войну".

"Санкции, а также большие потери и отсутствие большой помощи автократий, которые до сих пор пытаются не попасть под экономический "каток" Запада, а также решают вопросы на Ближнем Востоке и других регионах Глобального Юга, тормозят российские планы. Но не отменяют возможности рф проводить прокси операции с "беженцами и залетами дронов" против стран НАТО", - отметил Коваленко.

ЕС может направить санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф - спецпредставитель