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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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москва может выйти на готовность для удара по Балтии до 2030 года - руководитель ЦПД СНБО

москва может выйти на готовность для удара по Балтии до 2030 года - руководитель ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 08:43  •  11618 просмотра

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО предупредил о возможной готовности рф к удару по Балтии к 2030 году, при нынешней ситуации и росте сотрудничества рф с Китаем, Ираном и КНДР.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко предупредил о возможном выходе москвы на готовность для удара по Балтии к 2030 году, пишет УНН.

Детали

"При нынешней ситуации и росте сотрудничества рф с Китаем, Ираном и КНДР, москва может выйти на готовность для удара по странам Балтии до 2030 года", - написал в четверг в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Он указал, что "ключевым вопросом для рф является полноценная перестройка экономики под войну".

"Санкции, а также большие потери и отсутствие большой помощи автократий, которые до сих пор пытаются не попасть под экономический "каток" Запада, а также решают вопросы на Ближнем Востоке и других регионах Глобального Юга, тормозят российские планы. Но не отменяют возможности рф проводить прокси операции с "беженцами и залетами дронов" против стран НАТО", - отметил Коваленко.

ЕС может направить санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф - спецпредставитель18 сентября 2024, 14:35 • 45124 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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