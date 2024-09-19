москва може вийти на готовність для удару по Балтії до 2030 року - керівник ЦПД РНБО
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО попередив про можливу готовність рф до удару по Балтії до 2030 року, за нинішньої ситуації і зростання співпраці рф з Китаєм, Іраном та КНДР.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко попередив про можливий вихід москви на готовність для удару по Балтії до 2030 року, пише УНН.
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"За нинішньої ситуації і зростання співпраці рф з Китаєм, Іраном та КНДР, москва може вийти на готовність для удару по країнах Балтії до 2030 року", - написав у четвер у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.
Він вказав, що "ключовим питанням для рф є повноцінна перебудова економіки під війну".
"Санкції, а також великі втрати і відсутність великої допомоги автократій, які досі намагаються не потрапити під економічний "каток" Заходу, а також вирішують питання на Близькому Сході та інших регіонах Глобального Півдня, гальмують російські плани. Але не скасовують можливості рф проводити проксі операції з "біженцями і зальотами дронів" проти країна НАТО", - зазначив Коваленко.
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