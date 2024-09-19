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москва може вийти на готовність для удару по Балтії до 2030 року - керівник ЦПД РНБО

москва може вийти на готовність для удару по Балтії до 2030 року - керівник ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 16240 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО попередив про можливу готовність рф до удару по Балтії до 2030 року, за нинішньої ситуації і зростання співпраці рф з Китаєм, Іраном та КНДР.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко попередив про можливий вихід москви на готовність для удару по Балтії до 2030 року, пише УНН.

Деталі

"За нинішньої ситуації і зростання співпраці рф з Китаєм, Іраном та КНДР, москва може вийти на готовність для удару по країнах Балтії до 2030 року", - написав у четвер у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

Він вказав, що "ключовим питанням для рф є повноцінна перебудова економіки під війну".

"Санкції, а також великі втрати і відсутність великої допомоги автократій, які досі намагаються не потрапити під економічний "каток" Заходу, а також вирішують питання на Близькому Сході та інших регіонах Глобального Півдня, гальмують російські плани. Але не скасовують можливості рф проводити проксі операції з "біженцями і зальотами дронів" проти країна НАТО", - зазначив Коваленко.

ЄС може спрямувати санкції проти фінустанов, що підтримують військові поставки рф - спецпредставник18.09.24, 17:35 • 47824 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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