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ЄС може спрямувати санкції проти фінустанов, що підтримують військові поставки рф - спецпредставник

ЄС може спрямувати санкції проти фінустанов, що підтримують військові поставки рф - спецпредставник

Київ • УНН

 • 47824 перегляди

ЄС розглядає санкції проти фінустанов, що підтримують військові поставки рф, та постачання з Південно-Східної Азії.

Санкції Європейського Союзу можуть бути спрямовані на фінансові установи, які підтримують потоки військової продукції до росії, а також на постачання продукції, виробленої в Південно-Східній Азії західними дочірніми компаніями, заявив спецпредставник ЄС щодо санкцій Девід О'Салліван, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Блок запровадив масштабні санкції проти росії за її повномасштабне вторгнення до України у 2022 році.

Спецпредставник ЄС Девід О'Салліван сказав, що санкції не є "чарівною пігулкою", а їхня мета - зробити так, щоб росії було складніше, повільніше і дорожче підживлювати свою воєнну машину. Він додав, що не має жодних ілюзій щодо обходу обмежень і що включення до списку компаній, які продають москві товари подвійного призначення, часто є спробою "вдарити крота".

ЄС досяг успіхів у скороченні обходу санкцій через держави Центральної Азії, сказав він, і скорочення цих потоків стало очевидним після дипломатичних зусиль з Казахстаном, Узбекистаном, Вірменією та іншими. Однак він стикається з більш складним завданням у зупинці подібних потоків у Південно-Східній Азії, де країни є виробниками, а не просто транзитними станціями.

"Більшість продукції, що проходить через Китай, виробляється дочірніми компаніями західних компаній у Південно-Східній Азії", - сказав О'Салліван, виступаючи на заході Брюссельського аналітичного центру після візитів до В'єтнаму, Таїланду і Малайзії для вирішення цих проблем.

"Ідеться про виявлення фінансових установ, які потенційно фінансують перевалку військової продукції (до росії)", - сказав він.

"У разі виявлення таких установ із ними зв'яжуться та повідомлять... якщо вони не припинять, то ризикують потрапити до списку. США зробили це з великим успіхом у трьох випадках на початку року. Ми починаємо збирати інформацію та порівнювати записи", - зазначив спецпредставник.

Він сказав, що, попри обмеження, заходи ЄС та західних держав підштовхнули росію до воєнної економіки, що завдасть великої шкоди економічному майбутньому країни і стане все більш очевидною в найближчі рік-два.

США та ЄС стурбовані експортом Китаєм товарів подвійного призначення, які використовує рф у війні проти України12.09.24, 09:50 • 82852 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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