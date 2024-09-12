США та ЄС стурбовані експортом Китаєм товарів подвійного призначення, які використовує рф у війні проти України
Київ • УНН
США та ЄС висловили занепокоєння щодо експорту Китаєм товарів подвійного призначення для рф у війні проти України. Вони закликали Китай підтримувати міжнародне право та Статут ООН.
Сполучені Штати та Європейський союз занепокоєні через експорт Китаєм значної кількості товарів подвійного призначення і предметів, які використовуються росією на війні проти України. Про це йшлось під час зустрічі заступника Держсекретаря США Курта Кемпбелла і Генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) Стефано Санніно 9-10 вересня, повідомляє УНН із посиланням на сайт Держдепу.
Заступник держсекретаря Кемпбелл і генеральний секретар Санніно знову висловили глибоке і зростаюче занепокоєння щодо експорту Китаєм значної кількості товарів подвійного призначення і предметів, які використовуються росією на полі бою проти України, а також триваючу участь китайських компаній в ухиленні від санкцій та їхньому обході
Чиновники визнали, що постійна підтримка Китаєм російської військово-промислової бази дає змогу росії вести незаконну війну проти України, що становить загрозу для трансатлантичної, а також глобальної безпеки і стабільності. Вони знову висловили сподівання, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, має діяти на підтримку міжнародного права, включно зі Статутом ООН.
Також Кемпбелл і Санніно нагадали, що "будь-яка мирна пропозиція в Україні має ґрунтуватися на Статуті ООН і його принципах, включно з повагою до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності, і відповідати постійним зусиллям із підтримання міжнародного порядку".
У Держдепі США вважають, що Китай безпосередньо допомагає військовій машині рф у війні проти України10.09.24, 21:48 • 67611 переглядiв