США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

Соединенные Штаты и Европейский союз обеспокоены из-за экспорта Китаем значительного количества товаров двойного назначения и предметов, которые используются россией на войне против Украины. Об этом шла речь во время встречи заместителя Госсекретаря США Курта Кэмпбелла и Генерального секретаря Европейской службы внешних действий (EEAS) Стефано Саннино 9-10 сентября, сообщает УНН со ссылкой на сайт Госдепа.

Заместитель госсекретаря Кэмпбелл и генеральный секретарь Саннино вновь выразили глубокую и растущую обеспокоенность по поводу экспорта Китаем значительного количества товаров двойного назначения и предметов, используемых россией на поле боя против Украины, а также продолжающееся участие китайских компаний в уклонении от санкций и их обходе - говорится в сообщении Госдепа.

Чиновники признали, что постоянная поддержка Китаем российской военно-промышленной базы позволяет россии вести незаконную войну против Украины, что представляет угрозу для трансатлантической, а также глобальной безопасности и стабильности. Они вновь выразили надежду, что Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, должен действовать в поддержку международного права, включая Устав ООН.

Также Кэмпбелл и Саннино напомнили, что "любое мирное предложение в Украине должно основываться на Уставе ООН и его принципах, включая уважение к суверенитету, независимости и территориальной целостности, и соответствовать постоянным усилиям по поддержанию международного порядка".

У Держдепі США вважають, що Китай безпосередньо допомагає військовій машині рф у війні проти України