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ЕС может направить санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф - спецпредставитель

ЕС может направить санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф - спецпредставитель

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 14:35  •  1698 просмотра

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ЕС рассматривает санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф, и поставки из Юго-Восточной Азии.

Санкции Европейского Союза могут быть направлены на финансовые учреждения, которые поддерживают потоки военной продукции в россию, а также на поставки продукции, произведенной в Юго-Восточной Азии западными дочерними компаниями, заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Блок ввел масштабные санкции против россии за ее полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Спецпредставитель ЕС Дэвид О'Салливан сказал, что санкции не являются "волшебной пилюлей", а их цель - сделать так, чтобы россии было сложнее, медленнее и дороже подпитывать свою военную машину. Он добавил, что не имеет никаких иллюзий относительно обхода ограничений и что включение в список компаний, которые продают москве товары двойного назначения, часто является попыткой "ударить крота".

ЕС достиг успехов в сокращении обхода санкций через государства Центральной Азии, сказал он, и сокращение этих потоков стало очевидным после дипломатических усилий с Казахстаном, Узбекистаном, Арменией и другими. Однако он сталкивается с более сложной задачей в остановке подобных потоков в Юго-Восточной Азии, где страны являются производителями, а не просто транзитными станциями.

"Большинство продукции, проходящей через Китай, производится дочерними компаниями западных компаний в Юго-Восточной Азии", - сказал О'Салливан, выступая на мероприятии Брюссельского аналитического центра после визитов во Вьетнам, Таиланд и Малайзию для решения этих проблем.

"Речь идет о выявлении финансовых учреждений, которые потенциально финансируют перевалку военной продукции (в россию)", - сказал он.

"В случае выявления таких учреждений с ними свяжутся и сообщат... если они не прекратят, то рискуют попасть в список. США сделали это с большим успехом в трех случаях в начале года. Мы начинаем собирать информацию и сравнивать записи", - отметил спецпредставитель.

Он сказал, что, несмотря на ограничения, меры ЕС и западных государств подтолкнули россию к военной экономике, что нанесет большой вред экономическому будущему страны и станет все более очевидным в ближайшие год-два.

США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины12 сентября 2024, 06:50 • 82591 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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