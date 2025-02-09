Мощное землетрясение возле Гондураса: объявлена тревога из-за возможной угрозы цунами
Киев • УНН
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло к северу от Гондураса на глубине 10 км. Система предупреждения о цунами США объявила тревогу, хотя угрозы для Атлантического побережья США и Мексиканского залива нет.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло к северу от Гондураса. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на немецкий центр геонаук (GFZ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что землетрясение произошло в субботу, 08 февраля.
Землетрясение произошло на глубине 10 км (6,21 мили), сообщил GFZ после первоначальной оценки землетрясения магнитудой 6,89
Информагентство сообщило, что система предупреждения о цунами США объявила тревогу из-за возможной угрозы цунами после землетрясения.
После землетрясения Система предупреждения о цунами США также выпустила предупреждения для Пуэрто-Рико и Виргинских островов.
Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 7,6, а его очаг залегал на глубине 10 км.
Напомним
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