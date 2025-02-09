Потужний землетрус біля Гондурасу: оголошено тривогу через можливу загрозу цунамі
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 7,2 стався на північ від Гондурасу на глибині 10 км. Система попередження про цунамі США оголосила тривогу, хоча загрози для Атлантичного узбережжя США та Мексиканської затоки немає.
Землетрус магнітудою 7,2 стався на північ від Гондурасу. Підземні поштовхи зафиксували на глибині 10 км. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на німецький центр геонаук (GFZ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що землетрус стався в суботу, 08 лютого.
Землетрус стався на глибині 10 км (6,21 милі), повідомив GFZ після початкової оцінки землетрусу магнітудою 6,89
Інформагенція повідомила, що система попередження про цунамі США оголосила тривогу через можливу загрозу цунамі після землетрусу.
Після землетрусу Система попередження про цунамі США також випустила попередження для Пуерто-Ріко та Віргінських островів.
Геологічна служба США повідомила, що магнітуда землетрусу склала 7,6, а його вогнище залягало на глибині 10 км.
Нагадаємо
Тисячі жителів тікають з грецького острова Санторіні після того, як за останні дні поблизу нього було зафіксовано сотні землетрусів.
Масштабний зсув ґрунту в Китаї: десятки зниклих та екстрена евакуація08.02.25, 20:09 • 43338 переглядiв