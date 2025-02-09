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Потужний землетрус біля Гондурасу: оголошено тривогу через можливу загрозу цунамі

Київ • УНН

 • 34666 перегляди

Землетрус магнітудою 7,2 стався на північ від Гондурасу на глибині 10 км. Система попередження про цунамі США оголосила тривогу, хоча загрози для Атлантичного узбережжя США та Мексиканської затоки немає.

Землетрус магнітудою 7,2 стався на північ від Гондурасу. Підземні поштовхи зафиксували на глибині 10 км. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на німецький центр геонаук (GFZ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що землетрус стався в суботу, 08 лютого.

Землетрус стався на глибині 10 км (6,21 милі), повідомив GFZ після початкової оцінки землетрусу магнітудою 6,89

- пише Reuters.

Інформагенція повідомила, що система попередження про цунамі США оголосила тривогу через можливу загрозу цунамі після землетрусу.

Після землетрусу Система попередження про цунамі США також випустила попередження для Пуерто-Ріко та Віргінських островів.

Геологічна служба США повідомила, що магнітуда землетрусу склала 7,6, а його вогнище залягало на глибині 10 км.

Нагадаємо

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Масштабний зсув ґрунту в Китаї: десятки зниклих та екстрена евакуація08.02.25, 20:09 • 43338 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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