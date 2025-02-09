Потужний землетрус біля Гондурасу: оголошено тривогу через можливу загрозу цунамі

Землетрус магнітудою 7,2 стався на північ від Гондурасу. Підземні поштовхи зафиксували на глибині 10 км. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на німецький центр геонаук (GFZ), передає УНН.

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Зазначається, що землетрус стався в суботу, 08 лютого.

Землетрус стався на глибині 10 км (6,21 милі), повідомив GFZ після початкової оцінки землетрусу магнітудою 6,89 - пише Reuters.

Інформагенція повідомила, що система попередження про цунамі США оголосила тривогу через можливу загрозу цунамі після землетрусу.

Після землетрусу Система попередження про цунамі США також випустила попередження для Пуерто-Ріко та Віргінських островів.

Геологічна служба США повідомила, що магнітуда землетрусу склала 7,6, а його вогнище залягало на глибині 10 км.

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