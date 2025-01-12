Мощный взрыв на АЗС в Йемене: взрыв на автозаправке вызвал 8 жертв и 50 раненых
Киев • УНН
На автозаправочной станции в йеменской провинции Аль-Байда произошел взрыв, в результате которого погибли 8 человек. Еще около 50 человек получили ранения, причины инцидента расследуются.
В йеменской провинции Аль-Байда произошел мощный взрыв, унесший жизни 8 человек и оставил еще полсотни ранеными. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел на территории автозаправочной станции, где также расположен резервуар для хранения газа.
По предварительным данным, взрыв нанес значительный ущерб инфраструктуре в районе. Пострадавших доставили в местные больницы, где медики оказывают необходимую помощь.
Причины трагедии в настоящее время расследуются.
США нанесли авиаудары по йеменским хуситам17.12.24, 03:38 • 19791 просмотр