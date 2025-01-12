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Потужний вибух на АЗС в Ємені: вибух на автозаправці спричинив 8 жертв та 50 поранених

Київ • УНН

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На автозаправній станції в єменській провінції Аль-Байда стався вибух, внаслідок якого загинуло 8 людей. Ще близько 50 осіб отримали поранення, причини інциденту розслідуються.

У єменській провінції Аль-Байда стався потужний вибух, що забрав життя 8 людей і залишив ще пів сотні пораненими. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався на території автозаправної станції, де також розташований резервуар для зберігання газу. 

За попередніми даними, вибух завдав значної шкоди інфраструктурі в районі. Постраждалих доправили до місцевих лікарень, де медики надають необхідну допомогу. 

Причини трагедії наразі розслідуються.

США завдали авіаударів по єменських хуситах 17.12.24, 03:38 • 20440 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
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