Потужний вибух на АЗС в Ємені: вибух на автозаправці спричинив 8 жертв та 50 поранених

У єменській провінції Аль-Байда стався потужний вибух, що забрав життя 8 людей і залишив ще пів сотні пораненими. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Інцидент стався на території автозаправної станції, де також розташований резервуар для зберігання газу.

За попередніми даними, вибух завдав значної шкоди інфраструктурі в районі. Постраждалих доправили до місцевих лікарень, де медики надають необхідну допомогу.

Причини трагедії наразі розслідуються.

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