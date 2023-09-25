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Мосейчук, Ткаченко и Горбунов хотят взять Коломойского на поруки

Мосейчук, Ткаченко и Горбунов хотят взять Коломойского на поруки

Киев • УНН

 • 857948 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Бывший министр культуры Александр Ткаченко, телеведущие Наталья Мосейчук, Алла Мазур и Юрий Горбунов хотят взять бизнесмена Игоря Коломойского на поруки, передает корреспондент УНН.

Детали

О готовности взять Коломойского на поруки несколькими людьми на заседании в Киевском апелляционном суде во время рассмотрения жалобы на арест Коломойского заявил один из адвокатов.

Адвокат сообщил, что есть 15 заявлений о готовности взять на поруки Коломойского, в частности, от Юрия Горбунова, Александра Ткаченко, Сергея Попова, Аллы Мазур, Александра Загороднего.

Напомним

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому - арест сроком на 60 дней до 31 октября с возможностью залога в более чем 509 млн грн. В случае внесения залога на Коломойского будут возложены обязанности появляться по требованию следователей, сдать паспорта (внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины) и тому подобное.

Адвокат Лысак заявлял, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.

Ранее

Игорю Коломойскому сообщено о нескольких подозрениях. В частности, правоохранители установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Подозрение было по ст. 190 и 209 УКУ – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.

Также Коломойский получил подозрение по трем статьям в деле о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант, по данным правоохранителей, создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

В одном из эпизодов суд назначил залог Коломойскому в почти 4 млрд грн.

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