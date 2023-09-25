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Мосейчук, Ткаченко та Горбунов хочуть взяти Коломойського на поруки

Мосейчук, Ткаченко та Горбунов хочуть взяти Коломойського на поруки

Київ • УНН

 • 857950 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Колишній міністр культури Олександр Ткаченко, телеведучі Наталя Мосейчук, Алла Мазур та Юрій Горбунов хочуть взяти бізнесмена Ігоря Коломойського на поруки, передає кореспондент УНН.

Деталі

Про готовність взяти Коломойського на поруки декількома людьми на засіданні у Київському апеляційному суді під час розгляду скарги на арешт Коломойського заявив один з адвокатів.

Адвокат повідомив, що є 15 заяв про готовність взяти на поруки Коломойського, зокрема, від Юрія Горбунова, Олександра Ткаченка, Сергія Попова, Алли Мазур, Олександра Загороднього.

Нагадаємо

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському - арешт строком на 60 днів до 31 жовтня із можливістю застави у понад 509 млн грн. У разі внесення застави на Коломойського будуть покладені обов'язки з’являтися на вимогу слідчих, здати паспорти (внутрішній та закордонний паспорти громадянина України) тощо.

Адвокат Лисак заявляв, що захист буде подавати апеляцію на рішення суду.

Раніше

Ігорю Коломойському повідомлено про декілька підозр. Зокрема, правоохоронці встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Підозра була за ст. 190 та 209 ККУ – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.

Також Коломойський отримав підозру за трьома статтями у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки. Для цього фігурант, за даними правоохоронців, створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

В одному з епізодів суд призначив заставу Коломойському у майже 4 млрд грн.

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