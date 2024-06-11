Мониторинговые паблики сообщают о обнаруженных в Азовском море российских военных кораблях

В Азовском море обнаружено местоположение некоторых кораблей российского черноморского флота. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в 55 км к юго-востоку от временно оккупированного Бердянска обнаружен большой десантный корабль. Еще один большой десантный корабль и, предположительно, малый противолодочный корабль находятся на юге Азовского моря в Темрюцком заливе в 4 км от берега.

Третий большой десантный корабль и малый ракетный корабль "буян-М" (носитель "калибров") находятся в 10 км к востоку от входа в Керченский пролив.

Напомним

По словам представителя Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, в Азовском море сейчас находятся 8 российских кораблей. Он отметил, что в Азовском море находятся три носителя крылатых ракет и еще три больших десантных корабля.

В Силах обороны Юга опровергли информацию о поражении большого десантного корабля в Азовском море