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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Силах обороны Юга опровергли информацию о поражении большого десантного корабля в Азовском море

В Силах обороны Юга опровергли информацию о поражении большого десантного корабля в Азовском море

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 08:56  •  14551 просмотра

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Силы обороны Бга опровергли информацию о поражении большого российского десантного корабля в Азовском море.

Информация о поражении большого десантного корабля российского флота не подтверждена. В Азовском море сейчас находится три больших десантных корабля рф и три малых ракетных корабля проекта "Буян-М". Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Информация, которая гуляет по каналам о поражении большого десантного корабля-эту информацию мы не подтверждаем. В Азовском море есть 3 больших десантных корабля рф и еще 3 малых ракетных корабля проекта "Буян-М". Это основная группа из 6 кораблей, осуществивших переход из п. б. новороссийск, с целью выполнения учебно боевых задач, потому что у них начался учебный год

- сказал Плетенчук.

По его словам, россияне рассчитывают, что учебный процесс в Азовском пройдет безопаснее, ведь надеются, что их защитит Керченский канал и усложнит работу дронов. 

"В Черном море рф выполняет задачи с помощью подводных лодок. Эта практика для них постоянна. Всего в азово-Черноморском регионе находится четыре подводных лодки, из которых три являются носителями крылатых ракет, и две из них периодически выходят в море", - добавил он.

Напомним

Ранее сообщалось, что Азовском море, вероятно, был атакован один из российских кораблей.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
azovskoe-moreАзовское море
kerchКерчь
chyornoe-moreЧерное море
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