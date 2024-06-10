В Силах обороны Юга опровергли информацию о поражении большого десантного корабля в Азовском море
Киев • УНН
Силы обороны Бга опровергли информацию о поражении большого российского десантного корабля в Азовском море.
Информация о поражении большого десантного корабля российского флота не подтверждена. В Азовском море сейчас находится три больших десантных корабля рф и три малых ракетных корабля проекта "Буян-М". Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Информация, которая гуляет по каналам о поражении большого десантного корабля-эту информацию мы не подтверждаем. В Азовском море есть 3 больших десантных корабля рф и еще 3 малых ракетных корабля проекта "Буян-М". Это основная группа из 6 кораблей, осуществивших переход из п. б. новороссийск, с целью выполнения учебно боевых задач, потому что у них начался учебный год
По его словам, россияне рассчитывают, что учебный процесс в Азовском пройдет безопаснее, ведь надеются, что их защитит Керченский канал и усложнит работу дронов.
"В Черном море рф выполняет задачи с помощью подводных лодок. Эта практика для них постоянна. Всего в азово-Черноморском регионе находится четыре подводных лодки, из которых три являются носителями крылатых ракет, и две из них периодически выходят в море", - добавил он.
Напомним
Ранее сообщалось, что Азовском море, вероятно, был атакован один из российских кораблей.
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