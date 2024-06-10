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У Силах оборони Півдня спростували інформацію про ураження великого десантного корабля в Азовському морі

У Силах оборони Півдня спростували інформацію про ураження великого десантного корабля в Азовському морі

Київ • УНН

 • 29123 перегляди

Сили оборони півдня спростували інформацію про ураження великого російського десантного корабля в Азовському морі.

Інформацію про ураження великого десантного корабля російського флоту не підтверджено. В Азовському морі наразі перебуває три великі десантні кораблі рф та три малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М". Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Інформація, яка гуляє каналами про ураження великого десантного корабля - цю інформацію ми не підтверджуємо. В Азовському морі є 3 великі десантні кораблі рф і ще 3 малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М". Це основна група з 6 кораблів, які здійснили перехід з п.б. новоросійськ, з метою виконання учбово бойових завдань, бо у них розпочався навчальний рік

- сказав Плетенчук.

За його словами, росіяни розраховують, що навчальний процес в Азовському пройде безпечніше, адже сподіваються, що їх захистить Керченський канал та ускладнить роботу дронів. 

"В Чорному морі рф виконує завдання за допомогою підводних човнів. Ця практика для них є постійною. Загалом у азово-чорноморському регіоні перебуває чотири підводних човни, з яких три є носіями крилатих ракет, і два з них періодично виходять у море", - додав він.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Азовському морі, ймовірно, був атакований один з російських кораблів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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