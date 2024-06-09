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В Азовському морі був атакований корабель рф - "Кримський вітер"

В Азовському морі був атакований корабель рф - "Кримський вітер"

Київ • УНН

 • 26154 перегляди

Російський корабель, ймовірно, був атакований українським безпілотником в порту Єйськ в Азовському морі, але окупанти спробували приховати цей інцидент.

В Азовському морі, ймовірно, був атакований один з російських кораблів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"Вчора близько 16: 00 з ділянки берега між Бердянськом і Приморськом було зафіксовано на рейді кілька суден негромадянського виду (точка один). Вночі близько опівночі український БПЛА атакував російський корабель біля порту Єйськ (точка два) і корабель, попередньо, відправився в супровід крейсера "москва"", - говориться в повідомленні.

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Відзначається, що вранці вся інформація про атаку була видалена з усіх роспабліков.

"Схоже, що окупанти вирішили заховати БДК в Єйську, але щось пішло не так",-наголошується в повідомленні.

Доповнення

6 червня моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки повідомляла, що з бази в Новоросійську виведені всі кораблі і підводні човни.

Так, 5 червня порт недорахувався:

  • 2 патрульні кораблі проєкту 22160
  • 2 МРК проєкту «Буян-М»
  • 2 ПЛ пр. 636.3 «Варшав'янка»
  • БДК проєкту «Іван Грен»
  • всі БДК проєкту 775
  • 1 БДК проєкту 1171 «Тапір»
  • 1 тральщик пр. «Александрит»
  • 2 тральщики проєкту 266-М «Аквамарин»

А 6 червня  база спорожніла повністю - всі кораблі виявлені на зовнішньому рейді.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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