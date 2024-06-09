В Азовському морі був атакований корабель рф - "Кримський вітер"
Київ • УНН
Російський корабель, ймовірно, був атакований українським безпілотником в порту Єйськ в Азовському морі, але окупанти спробували приховати цей інцидент.
В Азовському морі, ймовірно, був атакований один з російських кораблів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
"Вчора близько 16: 00 з ділянки берега між Бердянськом і Приморськом було зафіксовано на рейді кілька суден негромадянського виду (точка один). Вночі близько опівночі український БПЛА атакував російський корабель біля порту Єйськ (точка два) і корабель, попередньо, відправився в супровід крейсера "москва"", - говориться в повідомленні.
Відзначається, що вранці вся інформація про атаку була видалена з усіх роспабліков.
"Схоже, що окупанти вирішили заховати БДК в Єйську, але щось пішло не так",-наголошується в повідомленні.
Доповнення
6 червня моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки повідомляла, що з бази в Новоросійську виведені всі кораблі і підводні човни.
Так, 5 червня порт недорахувався:
- 2 патрульні кораблі проєкту 22160
- 2 МРК проєкту «Буян-М»
- 2 ПЛ пр. 636.3 «Варшав'янка»
- БДК проєкту «Іван Грен»
- всі БДК проєкту 775
- 1 БДК проєкту 1171 «Тапір»
- 1 тральщик пр. «Александрит»
- 2 тральщики проєкту 266-М «Аквамарин»
А 6 червня база спорожніла повністю - всі кораблі виявлені на зовнішньому рейді.
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