В Азовском море был атакован корабль рф - "Крымский ветер"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  212757 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  149791 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  152680 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  136170 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  101065 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  82779 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  81795 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114437 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112504 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114077 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Публикации

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Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

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7 июня 2024, 06:57  •  169058 просмотра

В Азовском море был атакован корабль рф - "Крымский ветер"

Российский корабль, вероятно, был атакован украинским беспилотником в порту Ейск в Азовском море, но оккупанты попытались скрыть этот инцидент.

Война •   •  11206 просмотра
В Азовском море был атакован корабль рф - "Крымский ветер"

Генштаб: на фронте сегодня уже состоялось более 50 боев, на Покровском направлении ВСУ отражают атаки россиян в 4 районах

Сегодня на фронте произошло более 50 боев. Украинские защитники на Покровском направлении отражают атаки российских войск в четырех районах.

Война •   •  12134 просмотра
Генштаб: на фронте сегодня уже состоялось более 50 боев, на Покровском направлении ВСУ отражают атаки россиян в 4 районах

Евровыборы в Словакии: по неофициальным результатам побеждает оппозиционная к Фицо партия

Согласно неофициальным результатам, оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" набрала наибольшее количество голосов (27,81%) на выборах в Европейский парламент в Словакии, в то время как партия Smer премьер-министра Роберта Фицо заняла второе место с 24,8% голосов.

Новости Мира •   •  11482 просмотра
Евровыборы в Словакии: по неофициальным результатам побеждает оппозиционная к Фицо партия

В Германии на продажу выставили бункер киберпреступников

Бывший подземный военный бункер в Германии, ранее использовавшийся киберпреступниками для незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками и кража данных, был выставлен на продажу местными властями.

Новости Мира •   •  11901 просмотра
В Германии на продажу выставили бункер киберпреступников

Два человека травмировались во время путешествий по горам: в ГСЧС напомнили о 5 правилах

Два человека пострадали во время путешествия в горах: один получил травму руки на горе хомяк, а другой - травму головы на горе Говерла.

Общество •   •  12871 просмотра
Два человека травмировались во время путешествий по горам: в ГСЧС напомнили о 5 правилах

Офис Макрона рассматривает премьера Эстонии на должность главы дипломатии ЕС

Кабинет президента Франции Эммануэля Макрона рассматривает премьер-министра Эстонии Кайю Каллас в качестве потенциального преемника Жозепа Борреля на посту главы дипломатии ЕС.

Новости Мира •   •  13210 просмотра
Офис Макрона рассматривает премьера Эстонии на должность главы дипломатии ЕС

На фронте погиб еще один белорусский доброволец: что известно

Белорусский доброволец с позывным "Краков" был убит огнем российской артиллерии во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении в период с 10 по 13 марта.

Война •   •  16579 просмотра
На фронте погиб еще один белорусский доброволец: что известно

Reuters: война в Украине порождает новый тип российских олигархов

путин создает новое поколение российских миллиардеров, назначая магнатов владеть и управлять активами, конфискованными у западных компаний, покидающих россию из-за войны в Украине.

Новости Мира •   •  15999 просмотра
Reuters: война в Украине порождает новый тип российских олигархов

Сил обороны за сутки поразили четыре средства ПВО рф - Генштаб

За один день Силы обороны нанесли удары по 21 району сосредоточения российских войск, 4 системам противовоздушной обороны и другим важным объектам противника/.

Война •   •  21142 просмотра
Сил обороны за сутки поразили четыре средства ПВО рф - Генштаб

С 18 июня в "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ

Начиная с 18 июня, в приложении "Резерв+" появится QR-код, который приравнивает информацию из электронного реестра "Оберіг" к бумажному военному учетному документу.

Общество •   •  18891 просмотра
С 18 июня в "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ