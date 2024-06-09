В Азовском море был атакован корабль рф - "Крымский ветер"

В Азовском море, вероятно, был атакован один из российских кораблей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Вчера около 16:00 с участка берега между Бердянском и Приморском было зафиксировано на рейде несколько судов негражданского вида (точка один). Ночью около полуночи украинский БПЛА атаковал российский корабль у порта Ейск (точка два) и корабль, предварительно, отправился в сопровождение крейсера "москва"", - говориться в сообщении.

Отмечается, что утром вся информация об атаке была удалена из всех роспабликов.

"Похоже, что оккупанты решили спрятать БДК в Ейске, но что-то пошло не так", - отмечается в сообщении.

Дополнение

6 июня мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки сообщала, что из базы в Новороссийске выведены все корабли и подводные лодки.

Так, 5 июня порт недосчитался:

· 2 патрульных корабля проекта 22160

· 2 МРК проекта "Буян-М"

· 2 ПЛ пр. 636.3 "Варшавянка"

· БДК проекта "Иван Грен"

· все БДК проекта 775

· 1 БДК проекта 1171 "Тапир"

· 1 тральщик пр. "Александрит"

· 2 тральщика проекта 266-М "Аквамарин"

А 6 июня база опустела полностью - все корабли обнаружены на внешнем рейде.

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