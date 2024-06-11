Моніторингові пабліки повідомляють про виявлені в Азовському морі російські військові кораблі
Київ • УНН
Згідно з супутниковими даними, в Азовському морі поблизу тимчасово окупованого Бердянська і Керченської протоки знаходяться кілька російських військових кораблів, у тому числі великі десантні кораблі і малий ракетний корабель.
В Азовському морі виявлено місце розташування деяких кораблів російського чорноморського флоту. Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки, пише УНН.
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Повідомляється, що за 55 км на південний схід від тимчасово окупованого Бердянська виявлено великий десантний корабель. Ще один великий десантний корабель і, імовірно, малий протичовновий корабель перебувають на півдні Азовського моря в Темрюцькій затоці за 4 км від берега.
Третій великий десантний корабель і малий ракетний корабель "буян-М" (носій "калібрів") перебувають за 10 км на схід від входу в Керченську протоку.
Нагадаємо
За словами речника Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука, в Азовському морі зараз перебувають 8 російських кораблів. Він зазначив, що в Азовському морі перебувають три носії крилатих ракет і ще три великих десантних кораблів.
У Силах оборони Півдня спростували інформацію про ураження великого десантного корабля в Азовському морі10.06.24, 11:56 • 29123 перегляди