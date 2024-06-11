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Моніторингові пабліки повідомляють про виявлені в Азовському морі російські військові кораблі

Моніторингові пабліки повідомляють про виявлені в Азовському морі російські військові кораблі

Київ • УНН

 • 18329 перегляди

Згідно з супутниковими даними, в Азовському морі поблизу тимчасово окупованого Бердянська і Керченської протоки знаходяться кілька російських військових кораблів, у тому числі великі десантні кораблі і малий ракетний корабель.

В Азовському морі виявлено місце розташування деяких кораблів російського чорноморського флоту. Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що за 55 км на південний схід від тимчасово окупованого Бердянська виявлено великий десантний корабель. Ще один великий десантний корабель і, імовірно, малий протичовновий корабель перебувають на півдні Азовського моря в Темрюцькій затоці за 4 км від берега.

Третій великий десантний корабель і малий ракетний корабель "буян-М" (носій "калібрів") перебувають за 10 км на схід від входу в Керченську протоку.

Нагадаємо

За словами речника Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука, в Азовському морі зараз перебувають 8 російських кораблів. Він зазначив, що в Азовському морі перебувають три носії крилатих ракет і ще три великих десантних кораблів.

У Силах оборони Півдня спростували інформацію про ураження великого десантного корабля в Азовському морі10.06.24, 11:56 • 29123 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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