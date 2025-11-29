Молодежь все чаще отказывается от генеративного ИИ из-за этических и экологических опасений

Молодое поколение все чаще сознательно отказывается от использования генеративного ИИ, считая его неэтичным, экологически вредным и угрожающим творческой сфере. Участники движения, которое они называют "искусственноинтеллектуальным веганством", усиливают свою позицию на фоне дискуссий относительно применения данных для тренировки моделей. По их мнению, такие технологии создают несправедливые условия и подрывают ценность человеческого труда. Об этом информирует EuroNews, передает УНН.

Детали

Издание опубликовало истории нескольких сторонников движения "веганов ИИ". Для 21-летней Беллы из Чехии переломным моментом стал конкурс в игре Warframe, где среди конкурсных работ приняли и изображение, созданное искусственным интеллектом.

По ее словам, после этого соревноваться стало бессмысленно, ведь соперником оказался не другой художник, а компьютерный алгоритм.

Мне это показалось унижением: соревноваться с человеком, который не приложил ни капли усилий к этому изображению - рассказала Белла.

Она отметила, что продолжение использования таких технологий она воспринимала бы как отказ от собственных творческих принципов.

Сторонники движения подчеркивают, что ИИ наносит вред художникам, чьи работы попадают в тренировочные выборки без их согласия.

Испанец Марк убежден, что эта проблема имеет как этический, так и социально-экономический аспект.

Генеративный ИИ постоянно ворует без согласия абсолютно со всего. Это инструмент капитализма для поддержания эксплуатации рабочих или даже выведения ее на новый уровень - говорит парень.

ИИ также может подорвать критическое мышление и психическое здоровье, заставляя пользователей полагаться на быстрые решения и формируя вредную зависимость.

Исследование Массачусетского технологического института (MIT) показало, что участники, которые пользовались чат-ботом для написания эссе, демонстрировали более низкую мозговую активность и хуже ориентировались в собственном тексте.

К страхам добавляется беспокойство относительно формирования зависимости от "быстрых решений". Люси из Испании объясняет, что чат-боты нередко лишь подкрепляют опасные или ложные мысли.

Когда люди тупят, чат-боты рассказывают им, как они правы и гениальны. Это вызывает беспокойство - объясняет девушка.

По ее мнению, чрезмерное использование ИИ лишь усугубляет проблемы цифровой эпохи.

Несмотря на сопротивление, избежать ИИ становится сложно, ведь он интегрируется в учебные программы, рабочие процессы и повседневные сервисы. Марк рассказывает, что воздержание от ИИ вызвало конфликты даже в семье, которая уже привыкла к "упрощению" задач с помощью технологий.

"Веганка ИИ" Люси также сталкивалась с давлением, когда во время стажировки ей "настойчиво рекомендуют" использовать ИИ. При этом результаты инструментов часто выглядят неестественно.

Некоторые из вариантов использования генеративного искусственного интеллекта, конечно, очень интересны и интереснее других. Но мне не нужно сжигать семь деревьев и семь галлонов воды, чтобы переписать электронное письмо - подчеркнула Космина.

Космина подчеркивает, что доступ к технологиям искусственного интеллекта стоит ограничить для всех, кто еще учится в школе. Она настаивает, что ИИ не должен навязываться ученикам и студентам, особенно в процессах, где требуется развитие самостоятельного мышления.

Несмотря на это, часть "веганов ИИ" не исключают, что технология может стать этичной при надлежащих условиях. Люси подчеркивает, что ключом являются разрешенные источники учебных материалов и прекращение эксплуатации работников.

