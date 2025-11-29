Молодежь все чаще отказывается от генеративного ИИ из-за этических и экологических опасений
Молодое поколение все чаще сознательно отказывается от использования генеративного ИИ, считая его неэтичным, экологически вредным и угрожающим творческой сфере. Участники движения, которое они называют "искусственноинтеллектуальным веганством", усиливают свою позицию на фоне дискуссий относительно применения данных для тренировки моделей. По их мнению, такие технологии создают несправедливые условия и подрывают ценность человеческого труда. Об этом информирует EuroNews, передает УНН.
Детали
Издание опубликовало истории нескольких сторонников движения "веганов ИИ". Для 21-летней Беллы из Чехии переломным моментом стал конкурс в игре Warframe, где среди конкурсных работ приняли и изображение, созданное искусственным интеллектом.
По ее словам, после этого соревноваться стало бессмысленно, ведь соперником оказался не другой художник, а компьютерный алгоритм.
Мне это показалось унижением: соревноваться с человеком, который не приложил ни капли усилий к этому изображению
Она отметила, что продолжение использования таких технологий она воспринимала бы как отказ от собственных творческих принципов.
Сторонники движения подчеркивают, что ИИ наносит вред художникам, чьи работы попадают в тренировочные выборки без их согласия.
Испанец Марк убежден, что эта проблема имеет как этический, так и социально-экономический аспект.
Генеративный ИИ постоянно ворует без согласия абсолютно со всего. Это инструмент капитализма для поддержания эксплуатации рабочих или даже выведения ее на новый уровень
ИИ также может подорвать критическое мышление и психическое здоровье, заставляя пользователей полагаться на быстрые решения и формируя вредную зависимость.
Исследование Массачусетского технологического института (MIT) показало, что участники, которые пользовались чат-ботом для написания эссе, демонстрировали более низкую мозговую активность и хуже ориентировались в собственном тексте.
К страхам добавляется беспокойство относительно формирования зависимости от "быстрых решений". Люси из Испании объясняет, что чат-боты нередко лишь подкрепляют опасные или ложные мысли.
Когда люди тупят, чат-боты рассказывают им, как они правы и гениальны. Это вызывает беспокойство
По ее мнению, чрезмерное использование ИИ лишь усугубляет проблемы цифровой эпохи.
Несмотря на сопротивление, избежать ИИ становится сложно, ведь он интегрируется в учебные программы, рабочие процессы и повседневные сервисы. Марк рассказывает, что воздержание от ИИ вызвало конфликты даже в семье, которая уже привыкла к "упрощению" задач с помощью технологий.
"Веганка ИИ" Люси также сталкивалась с давлением, когда во время стажировки ей "настойчиво рекомендуют" использовать ИИ. При этом результаты инструментов часто выглядят неестественно.
Некоторые из вариантов использования генеративного искусственного интеллекта, конечно, очень интересны и интереснее других. Но мне не нужно сжигать семь деревьев и семь галлонов воды, чтобы переписать электронное письмо
Космина подчеркивает, что доступ к технологиям искусственного интеллекта стоит ограничить для всех, кто еще учится в школе. Она настаивает, что ИИ не должен навязываться ученикам и студентам, особенно в процессах, где требуется развитие самостоятельного мышления.
Несмотря на это, часть "веганов ИИ" не исключают, что технология может стать этичной при надлежащих условиях. Люси подчеркивает, что ключом являются разрешенные источники учебных материалов и прекращение эксплуатации работников.
