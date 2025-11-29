Молодь дедалі частіше відмовляється від генеративного ШІ через етичні та екологічні побоювання

$42.190.11
48.870.08
ukenru
02:21 • 3468 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 12718 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 20780 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 26492 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 37170 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 26254 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 20160 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 40473 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 22555 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18987 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
96%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фатальне поєднання: Туск відреагував на “політичну кризу в Україні” та хаос у переговорах щодо мирного плану28 листопада, 18:15 • 6314 перегляди
Airbus терміново оновлює програмне забезпечення на літаках A320 після інциденту з системами керування польотом28 листопада, 18:23 • 5092 перегляди
Ще один російський танкер підірвалися біля узбережжя Туреччини: що відомо28 листопада, 18:49 • 4642 перегляди
Єрмак подав у відставку за день до зустрічі із Віткоффом і Кушнером28 листопада, 18:54 • 6188 перегляди
Україна випробовує новий тактичний бронеавтомобіль "Десна" – мобільну 8-тонну платформу для фронту28 листопада, 19:33 • 4478 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 37153 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 31598 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 40465 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 39572 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 43980 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Оксана Маркарова
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Гуляйполе
Київська область
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 27035 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 44698 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 64618 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 96857 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 111649 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Економіст (журнал)
Bild

Молодь дедалі частіше відмовляється від генеративного ШІ через етичні та екологічні побоювання

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Молоде покоління дедалі частіше свідомо відмовляється від використання генеративного ШІ, вважаючи його неетичним, екологічно шкідливим і загрозливим для творчої сфери. Вони створюють рух "штучноінтелектуального веганства", наголошуючи на несправедливості та підриві цінності людської праці.

Молодь дедалі частіше відмовляється від генеративного ШІ через етичні та екологічні побоювання

Молоде покоління дедалі частіше свідомо відмовляється від використання генеративного ШІ, вважаючи його неетичним, екологічно шкідливим і загрозливим для творчої сфери. Учасники руху, який вони називають "штучноінтелектуальним веганством", посилюють свою позицію на тлі дискусій щодо застосування даних для тренування моделей. На їхню думку, такі технології створюють несправедливі умови та підривають цінність людської праці. Про це інформує EuroNews, передає УНН.

Деталі

Видання опублікувало історії кількох прихильників руху "веганів ШІ". Для 21-річної Белли з Чехії переломним моментом став конкурс у грі Warframe, де серед конкурсних робіт прийняли й зображення, створене штучним інтелектом.

За її словами, після цього змагатися стало безглуздо, адже суперником виявився не інший митець, а комп’ютерний алгоритм.

Мені це здалося приниженням: змагатися з людиною, яка не доклала жодної краплі зусиль до цього зображення

- розповіла Белла.

Вона зазначила, що продовження використання таких технологій вона сприймала б як відмову від власних творчих принципів.

Прихильники руху наголошують, що ШІ завдає шкоди художникам, чиї роботи потрапляють у тренувальні вибірки без їхньої згоди.

Іспанець Марк переконаний, що ця проблема має як етичний, так і соціально-економічний аспект.

Генеративний ШІ постійно краде без згоди абсолютно з усього. Це інструмент капіталізму для підтримки експлуатації робітників або навіть виведення її на новий рівень

- говорить хлопець.

ШІ також може підірвати критичне мислення та психічне здоров’я, змушуючи користувачів покладатися на швидкі рішення і формуючи шкідливу залежність.

Дослідження Массачусетського технологічного інституту (MIT) показало, що учасники, які користувалися чат-ботом для написання есе, демонстрували нижчу мозкову активність та гірше орієнтувалися у власному тексті.

До страхів додається занепокоєння щодо формування залежності від "швидких рішень". Люсі з Іспанії пояснює, що чат-боти нерідко лише підкріплюють небезпечні або хибні думки.

Коли люди туплять, чат-боти розповідають їм, які вони праві та геніальні. Це викликає занепокоєння

- пояснює дівчина.

На її думку, надмірне використання ШІ лише посилює проблеми цифрової епохи.

Попри спротив, уникнути ШІ стає складно, адже він інтегрується у навчальні програми, робочі процеси та повсякденні сервіси. Марк розповідає, що утримання від ШІ спричинило конфлікти навіть у сім’ї, яка вже звикла до "спрощення" завдань за допомогою технологій.

"Веганка ШІ" Люсі також стикалася з тиском, коли під час стажування їй "наполегливо рекомендують" використовувати ШІ. При цьому результати інструментів часто виглядають неприродно.

Деякі з варіантів використання генеративного штучного інтелекту, звичайно, дуже цікаві та цікавіші за інші. Але мені не потрібно спалювати сім дерев і сім галонів води, щоб переписати електронний лист

- наголосила Космина.

Космина підкреслює, що доступ до технологій штучного інтелекту варто обмежити для всіх, хто ще навчається у школі. Вона наполягає, що ШІ не повинен нав’язуватися учням та студентам, особливо у процесах, де потрібен розвиток самостійного мислення.

Попри це, частина "веганів ШІ" не виключають, що технологія може стати етичною за належних умов. Люсі наголошує, що ключем є дозволені джерела навчальних матеріалів та припинення експлуатації працівників.

Нагадаємо

Україна запускає стратегічне партнерство з NVIDIA, щоб розбудувати суверенну ШІ-інфраструктуру та власні державні AI-рішення. Такий крок зміцнить нацбезпеку, стимулює освітній розвиток та відкриє шлях до світових технологічних рішень.

В США розробили ШІ-додаток, який створює цифрові аватари померлих родичів15.11.25, 04:41 • 3673 перегляди

Віта Зеленецька

Технології
Техніка
Тренд
Чехія
Іспанія
Україна