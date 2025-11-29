Молодь дедалі частіше відмовляється від генеративного ШІ через етичні та екологічні побоювання

Молоде покоління дедалі частіше свідомо відмовляється від використання генеративного ШІ, вважаючи його неетичним, екологічно шкідливим і загрозливим для творчої сфери. Учасники руху, який вони називають "штучноінтелектуальним веганством", посилюють свою позицію на тлі дискусій щодо застосування даних для тренування моделей. На їхню думку, такі технології створюють несправедливі умови та підривають цінність людської праці. Про це інформує EuroNews, передає УНН.

Деталі

Видання опублікувало історії кількох прихильників руху "веганів ШІ". Для 21-річної Белли з Чехії переломним моментом став конкурс у грі Warframe, де серед конкурсних робіт прийняли й зображення, створене штучним інтелектом.

За її словами, після цього змагатися стало безглуздо, адже суперником виявився не інший митець, а комп’ютерний алгоритм.

Мені це здалося приниженням: змагатися з людиною, яка не доклала жодної краплі зусиль до цього зображення - розповіла Белла.

Вона зазначила, що продовження використання таких технологій вона сприймала б як відмову від власних творчих принципів.

Прихильники руху наголошують, що ШІ завдає шкоди художникам, чиї роботи потрапляють у тренувальні вибірки без їхньої згоди.

Іспанець Марк переконаний, що ця проблема має як етичний, так і соціально-економічний аспект.

Генеративний ШІ постійно краде без згоди абсолютно з усього. Це інструмент капіталізму для підтримки експлуатації робітників або навіть виведення її на новий рівень - говорить хлопець.

ШІ також може підірвати критичне мислення та психічне здоров’я, змушуючи користувачів покладатися на швидкі рішення і формуючи шкідливу залежність.

Дослідження Массачусетського технологічного інституту (MIT) показало, що учасники, які користувалися чат-ботом для написання есе, демонстрували нижчу мозкову активність та гірше орієнтувалися у власному тексті.

До страхів додається занепокоєння щодо формування залежності від "швидких рішень". Люсі з Іспанії пояснює, що чат-боти нерідко лише підкріплюють небезпечні або хибні думки.

Коли люди туплять, чат-боти розповідають їм, які вони праві та геніальні. Це викликає занепокоєння - пояснює дівчина.

На її думку, надмірне використання ШІ лише посилює проблеми цифрової епохи.

Попри спротив, уникнути ШІ стає складно, адже він інтегрується у навчальні програми, робочі процеси та повсякденні сервіси. Марк розповідає, що утримання від ШІ спричинило конфлікти навіть у сім’ї, яка вже звикла до "спрощення" завдань за допомогою технологій.

"Веганка ШІ" Люсі також стикалася з тиском, коли під час стажування їй "наполегливо рекомендують" використовувати ШІ. При цьому результати інструментів часто виглядають неприродно.

Деякі з варіантів використання генеративного штучного інтелекту, звичайно, дуже цікаві та цікавіші за інші. Але мені не потрібно спалювати сім дерев і сім галонів води, щоб переписати електронний лист - наголосила Космина.

Космина підкреслює, що доступ до технологій штучного інтелекту варто обмежити для всіх, хто ще навчається у школі. Вона наполягає, що ШІ не повинен нав’язуватися учням та студентам, особливо у процесах, де потрібен розвиток самостійного мислення.

Попри це, частина "веганів ШІ" не виключають, що технологія може стати етичною за належних умов. Люсі наголошує, що ключем є дозволені джерела навчальних матеріалів та припинення експлуатації працівників.

Нагадаємо

