Молодая украинская модель стала жертвой ДТП с участием Ferrari в Италии - СМИ

Итальянские журналисты сообщили, что украинская модель стала жертвой ДТП с участием Ferarri в Италии, пишет УНН со ссылкой на la Repubblica и RaiNews.

Детали

"Подтверждение анализа ДНК до сих пор отсутствует, но практически опознана вторая жертва ужасного несчастного случая, в котором в Пасхальное воскресенье, в 13:00, участвовал Хюсни Кестай, он же "Dj Style Q", 40 лет, житель Вильнева, в Швейцарии, за рулем Ferrari GTC4, который загорелся после того, как на скорости 200 в час врезался в ограждение, защищающее автостраду, соединяющую Иврею с Сантьей в Пьемонте. Рядом с ним была молодая украинская модель Анна Краевская, 21 год", - пишет la Repubblica.

"Она была украинской моделью из Одессы и женщиной, которая погибла в Ferarri, вспыхнувшем после того, как врезался в ограждение в полдень на Пасху на автодороге А4-А5 Иврея-Сантья в районе Верчелли, вблизи Аличе-Кастелло", - сообщает RaiNews.

Как указывает la Repubblica, "идентифицировать тело следователям дорожной полиции помогло заявление об исчезновении, поданное в швейцарскую полицию друзьями девушки". Девушка, как указано, рассказала друзьям, что едет в Италию на Ferrari.

Смертельное ДТП в Германии: в МИД заявили, что среди раненых есть украинцы