Молдова заявила о новом нарушении своего воздушного пространства БПЛА со стороны Украины

Воздушное пространство Молдовы 26 августа вновь нарушил летательный аппарат, который залетел со стороны Украины в районе села Паланка. Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы, пишет УНН.

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По данным Службы воздушных операций Национальной армии Молдовы, инцидент произошел в 17:38 в районе населенного пункта Паланка Штефан-Водского района.

В 17:43 объект покинул территорию Молдовы и со стороны населенного пункта Тудора снова залетел в Украину в районе села Градинцы Одесской области.

Несанкционированный пролет над воздушным пространством нашей страны произошел после сегодняшних воздушных атак россии на Украину - сообщили в Министерстве обороны Молдовы.

Молдова сообщает о регулярных нарушениях

В последнее время Молдова неоднократно сообщала о нарушениях своего воздушного пространства и инцидентах с беспилотниками. Предыдущий случай произошел в ночь на 25 августа.

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Тогда на территории Украины возле пункта пропуска Вулканешты — Виноградовка, в нескольких километрах от Молдовы, прогремело несколько взрывов. Украинский пункт пропуска Виноградовка получил значительные повреждения, жертв не было.

Пункт пропуска временно закрыли, однако 26 августа стало известно о возобновлении его работы. К ликвидации последствий атаки и восстановлению пункта Виноградовка привлекли спасателей, полицейских, пограничников, таможенников и дорожные службы.

Пункт пропуска на границе с Молдовой возобновил работу после очередной атаки рф