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Молдова заявила про нове порушення свого повітряного простору БПЛА зі сторони України

Київ • УНН

 • 984 перегляди

Безпілотник залетів до Молдови з боку України біля Паланки та через п’ять хвилин повернувся. Кишинів повідомляє про регулярні інциденти.

Молдова заявила про нове порушення свого повітряного простору БПЛА зі сторони України

Повітряний простір Молдови 26 серпня знову порушив літальний апарат, який залетів із боку України в районі села Паланка. Про це повідомило Міністерство оборони Молдови, пише УНН.

Деталі

За даними Служби повітряних операцій Національної армії Молдови, інцидент стався о 17:38 у районі населеного пункту Паланка Штефан-Водського району.

О 17:43 об'єкт залишив територію Молдови та з боку населеного пункту Тудора знову залетів в Україну в районі села Градениці Одеської області.

Несанкціонований проліт над повітряним простором нашої країни стався після сьогоднішніх повітряних атак росії на Україну

- повідомили у Міністерстві оборони Молдови.

Молдова повідомляє про регулярні порушення

Останнім часом Молдова неодноразово повідомляла про порушення свого повітряного простору та інциденти з безпілотниками. Попередній випадок стався в ніч на 25 серпня.

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Тоді на території України біля пункту пропуску Вулканешти-Виноградівка, за кілька кілометрів від Молдови, пролунало кілька вибухів. Український пункт пропуску Виноградівка зазнав значних пошкоджень, жертв не було.

Пункт пропуску тимчасово закрили, однак 26 серпня стало відомо про відновлення його роботи. До ліквідації наслідків атаки та відновлення пункту Виноградівка залучили рятувальників, поліцейських, прикордонників, митників і дорожні служби.

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Степан Гафтко

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