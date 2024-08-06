Гендерный скандал на Олимпиаде-2024: итальянская боксерша остановила бой за 46 секунд, обвинив соперницу из Алжира в том, что она мужгендерный скандал на Олимпиаде-2024: итальянская боксерша остановила бой за 46 секунд, обвинив соперницу из Алжира в том, что она мужчина на Олимпиаде-2024. об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

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В 2023 году алжирский боксер Иман Халиф, по данным Международной ассоциации бокса (IBA), не прошел гормональный тест. Незадолго до боя за золотую медаль на чемпионате мира по боксу среди женщин IBA дисквалифицировала ее из-за высокого уровня мужского гормона тестостерона. Поскольку МОК не признает организацию, ее вердикт не считается действительным на Олимпиаде, поэтому боксерку допустили к соревнованиям.

После боя Хелиф с итальянской боксеркой Анджелой Карини на Олимпиаде-2024 скандал вспыхнул с новой силой, ведь та заявила, что Хелиф — "биологический человек", а потому бой был нечестен.

На фоне этого МОК открыто обвинил Россию во вмешательстве в Олимпийский турнир по боксу и использовании спорта для разжигания вражды. Представители IBA, которую возглавляет друг главы Службы безопасности президента России Умар Кремлев, не предоставили никаких подробностей относительно проведенных тестов спортсменки.

В частности, 6 августа IBA провела пресс-конференцию, во время которой фактически объявила участниц женского боксерского турнира — Иман Хелиф из Алжира и линь Юйтин из Тайваня — мужчинами. В то же время генеральный секретарь организации Крис Робертс заявил, что IBA не может выделиться какой-либо медицинской информацией о проведенных тестах из-за конфиденциальности, посоветовав журналистам "читать Между строк".

Дополнение

Президент IBA Умар Кремлев во время телеконференции раскритиковал президента МОК Томаса Баха и заявил, что его целью является "защита женщин-спортсменок". Однако МОК не выразил доверия к гендерным тестам ассоциации, назвав их незаконными. Они подчеркнули, что боксеры, о которых заявил Робертс, родились женщинами и всегда соревновались как женщины.

Очільник МОК Томас Бах описавши скандал як"політично вмотивовану культурну війну". Аже Росія в результаті здобула необхідну її увагу-на конфлікт, зокрема, зреагували прем'єра Італії Джорджа Мелоні та кандидат у президенти США Дональд Трамп.

Контекст

1 августа Халиф за 46 секунд одержала победу представительницу Италии Анджелу Карини на Олимпиаде-2024. Карини заявила, что Хелиф — "биологический человек", а потому бой был нечестен. Начался скандал, против Халиф выступили Джоан Роулинг, Илон Маск, Джорджа Мелани и Дональд Трамп. Но Международный олимпийский комитет сказал, что спортсменка продолжит выступать, поскольку IBA не предоставляет убедительных доказательств проводимых гормональных и генетических тестов Хелиф.

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