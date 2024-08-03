На Олимпийских играх - 2024 в Париже разгорелся скандал из-за участия в соревнованиях по боксу женщин с Y-хромосомами, которые обычно встречаются у мужчин, пишет УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Алжирка Иман Хелиф и тайванская спортсменка Линь Юй-Тин были допущены к соревнованиям по боксу на Олимпиаде, несмотря на то что они провалили два гендерных теста на чемпионате мира. Тогда исследование показало, что у Хелиф и Юй-Тин есть как X, так и Y-хромосомы, которые обычно встречаются только у мужчин.

После этого Международная ассоциация бокса (IBA) заявила, что у Хелиф и Юй-Тин есть "конкурентных преимуществах перед другими спортсменками". Однако на Олимпийских играх действуют другие правила - поэтому боксерши были допущены к соревнованиям.

Хелиф очень быстро выиграла первый бой: её соперница - итальянка Анжела Карини - сдалась всего через 46 секунд после начала поединка. После этого многие раскритиковали участие Хелиф в соревнованиях.

Сегодня Иман Хелиф встретится с венгерской боксёршей Анной Лукой Хамори.

В Instagram последняя поделилась историей, в которой её соперница изображается в образе мускулистого зверя с рогами.

"Если она или он - мужчина, для меня будет большей победой, если я выиграю", - написала Анна Лука Хамори.

При этом ранее она заявляла, что её не волнует пол соперницы, и отмечала, что ей надо сконцентрироваться на подготовке к бою. Хамори добавила, что не собирается сдаваться, как это сделала Карини.

"В моем спортивном клубе дома - только мужчины и товарищи по команде. Для меня в этом нет ничего нового", - сказала Хамори.

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