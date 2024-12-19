Модераторы Facebook в Кении массово заболели из-за просмотра шокирующего контента

ukenru
Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
14:33 • 29650 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
12:44 • 73378 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
12:16 • 109141 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 105061 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
 • 118806 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
 • 144909 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 150102 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 133886 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 111808 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 113034 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Есть позитив": Зеленский об обсуждении размещения миротворцев в Украине

"Есть позитив": Зеленский об обсуждении размещения миротворцев в Украине

 • 65571 просмотра
"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

 • 103211 просмотра
На Киевщине обломки вражеского БПЛА упали на железнодорожные пути - Кравченко о последствиях ночной атаки

На Киевщине обломки вражеского БПЛА упали на железнодорожные пути - Кравченко о последствиях ночной атаки

 • 25707 просмотра
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

 • 106208 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

11:32 • 103332 просмотра
публикации
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

12:16 • 109141 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

11:32 • 103332 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 128173 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 136643 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 150490 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

15:25 • 7440 просмотра
Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

15:02 • 10334 просмотра
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

 • 106208 просмотра
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

 • 102429 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

 • 105465 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Модераторы Facebook в Кении массово заболели из-за просмотра шокирующего контента

Модераторы Facebook в Кении массово заболели из-за просмотра шокирующего контента

Киев  •  УНН

 • 4081 просмотра

Read in English

Более 140 модераторов Facebook в Кении получили диагноз тяжелого ПТСР из-за просмотра жестокого контента. Работники подали иск против Meta и Samasource Kenya из-за 8-10 часовых смен просмотра насилия и жестокости.

У более 140 кенийских модераторов Facebook диагностировали тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство. Массовая диагностика была проведена в рамках судебного иска, поданного против материнской компании Facebook, Meta, и Samasource Kenya, сторонней компании, которая осуществляла модерацию контента для Meta.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

У более 140 модераторов контента Facebook было диагностировано тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство, вызванное откровенным содержанием социальных сетей, включая убийства, самоубийства, сексуальное насилие над детьми и терроризм.

Модераторы работали по 8-10 часов в сутки на предприятии в Кении для компании, которая работала по контракту с социальной сетью Facebook.

Руководитель службы психического здоровья Национальной больницы Кениатта в Найроби отметил, что более 100 человек страдают ПТСР, генерализованным тревожным расстройством (ГТР) и большим депрессивным расстройством (БДР).

Массовые диагнозы были поставлены в рамках судебного иска против материнской компании Facebook, Meta, и Samasource Kenya, аутсорсинговой компании, которая осуществляла модерацию контента для Meta, используя работников со всей Африки.

Изображения и видео, включая некрофилию, зоофилию и самоповреждения, вызвали у некоторых модераторов обморок, рвоту, крик и побег из-за рабочего стола, утверждается в материалах дела.

Этот случай проливает свет на человеческие жертвы бума использования социальных сетей в последние годы, который требует все большего количества модераторов, часто в самых бедных частях мира, чтобы защитить пользователей от худших материалов, которые публикуют некоторые люди.

Напомним,

Парламент Австралии принял революционный закон о запрете соцсетей для детей до 16 лет. За нарушение предусмотрены штрафы до 32,1 млн долларов для платформ вроде Facebook, Instagram и TikTok.

Оккупанты усилили слежку за украинцами в соцсетях: что происходит на ВОТ - Сопротивление19 дек. 2024, 03:26 • 85224 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
tiktokТикТок
keniyaКения
facebookFacebook
instagramInstagram