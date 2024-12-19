Модераторы Facebook в Кении массово заболели из-за просмотра шокирующего контента

У более 140 кенийских модераторов Facebook диагностировали тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство. Массовая диагностика была проведена в рамках судебного иска, поданного против материнской компании Facebook, Meta, и Samasource Kenya, сторонней компании, которая осуществляла модерацию контента для Meta.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

У более 140 модераторов контента Facebook было диагностировано тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство, вызванное откровенным содержанием социальных сетей, включая убийства, самоубийства, сексуальное насилие над детьми и терроризм.

Модераторы работали по 8-10 часов в сутки на предприятии в Кении для компании, которая работала по контракту с социальной сетью Facebook.

Руководитель службы психического здоровья Национальной больницы Кениатта в Найроби отметил, что более 100 человек страдают ПТСР, генерализованным тревожным расстройством (ГТР) и большим депрессивным расстройством (БДР).

Массовые диагнозы были поставлены в рамках судебного иска против материнской компании Facebook, Meta, и Samasource Kenya, аутсорсинговой компании, которая осуществляла модерацию контента для Meta, используя работников со всей Африки.

Изображения и видео, включая некрофилию, зоофилию и самоповреждения, вызвали у некоторых модераторов обморок, рвоту, крик и побег из-за рабочего стола, утверждается в материалах дела.

Этот случай проливает свет на человеческие жертвы бума использования социальных сетей в последние годы, который требует все большего количества модераторов, часто в самых бедных частях мира, чтобы защитить пользователей от худших материалов, которые публикуют некоторые люди.

Напомним,

Парламент Австралии принял революционный закон о запрете соцсетей для детей до 16 лет. За нарушение предусмотрены штрафы до 32,1 млн долларов для платформ вроде Facebook, Instagram и TikTok.

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