"Многое будет зависеть от событий ближайших недель и месяцев" - посол рф Келин о переговорах с Украиной

москва готова к очень серьезному разговору о мирном урегулировании конфликта в Украине, но не отступает от ранее занятой позиции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на интервью посла россии в Лондоне Андрея Келина, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в интервью британскому телеканалу ITV посол рф в Лондоне Андрей Келин подтвердил готовность москвы к серьезным переговорам по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Я скажу, что мы готовы к очень серьезному разговору по этому поводу - сказал дипломат.

"Мы изложили нашу позицию, и мы придерживаемся нашей позиции. Мне не кажется нужным это повторять. Мы также ведем наступление, что делает ситуацию более выгодной для нас, а нашу переговорную позицию - сильнее", - добавил Келин.

По словам посла, россия готова их вести, опираясь на проект мирного соглашения, который обсуждался в Стамбуле весной 2022 года. Кроме того, из-за нелегитимности Владимира Зеленского москва будет требовать проведения президентских выборов в Украине - пишет ТАСС.

Как отметил посол, многое "будет зависеть от событий ближайших недель и месяцев", однако рф необходимо понимать, что будет обсуждаться на будущих переговорах.

Напомним

Мирное соглашение между Украиной и рф должно быть устойчивым в случае его достижения. Нужно сделать так, чтобы российский диктатор владимир путин никогда больше не завоевал даже одного квадратного километра Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте, который имеет секретный план по переговорам, но детали не разглашает.

путин не хочет вести никаких переговоров, необходимо максимально помогать Украине - глава МИД Британии