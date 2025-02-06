"Багато залежатиме від подій найближчих тижнів і місяців" - посол рф Келін про переговори з Україною

москва готова до дуже серйозної розмови про мирне врегулювання конфлікту в Україні, але не відступає від раніше зайнятої позиції. Про це інформує ТАСС з посиланням на інтерв'ю посла росії у Лондоні Андрія Келіна, передає УНН.

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Зазначається, що в інтерв'ю британському телеканалу ITV посол рф в Лондоні Андрій Келін підтвердив готовність москви до серйозних переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Я скажу, що ми готові до дуже серйозної розмови з цього приводу - сказав дипломат.

"Ми виклали нашу позицію, і ми дотримуємось нашої позиції. Мені не здається потрібним це повторювати. Ми також ведемо наступ, що робить ситуацію вигіднішою для нас, а нашу переговорну позицію - сильнішою", - додав Келін.

За словами посла, росія готова їх вести, спираючись на проект мирної угоди, який обговорювався в Стамбулі навесні 2022 року. Крім того, через нелегітимність Володимира Зеленського москва вимагатиме проведення президентських виборів в Україні - пише ТАСС.

Як зазначив посол, багато "залежатиме від подій найближчих тижнів і місяців", проте рф необхідно розуміти, що обговорюватиметься на майбутніх переговорах.

Нагадаємо

Мирна угода між Україною та рф має бути стійкою у разі її досягнення. Потрібно зробити так, щоб російський диктатор володимир путін ніколи більше не завоював навіть одного квадратного кілометра України. Про це заявив генеральний секретар Марк Рютте, який має секретний план щодо переговорів, але деталі не розголошує.

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